OpenAI запустила функцию "Computer History", которая позволяет ChatGPT и программному агенту Codex использовать историю активности пользователя на Mac в качестве дополнительного контекста. Об этом сообщает Cnet.

Что именно ChatGPT теперь может запоминать на Mac?

Функция работает только после добровольного подключения. После активации она может анализировать взаимодействия пользователя с сайтами и приложениями, чтобы воспроизводить последовательность его действий и делать выводы о том, над чем он работал.

Computer History доступна в macOS для подписчиков тарифных планов Pro, Business и Enterprise. Пока что функция не запущена в Европейской экономической зоне, Швейцарии и Великобритании. Для тарифов Business и Enterprise администраторы дополнительно могут контролировать, смогут ли пользователи включить эту функцию.

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При этом пользователь сам решает, какие именно приложения и веб-сайты можно включить в историю. Отслеживание также можно временно приостановить, а накопленную историю – просмотреть или удалить.

Как Computer History получает информацию?

Новая функция работает не так, как некоторые предыдущие системы для записи активности. В частности, Computer History не создает скриншоты экрана, не записывает голос и не использует аналогичные методы постоянного мониторинга.

Вместо этого OpenAI использует специальный API доступности macOS. Через него система получает информацию, которую операционная система разрешает просматривать приложениям с соответствующими правами.

Согласно описанию OpenAI, речь идет о таких действиях, как нажатие кнопок мыши, ввод текста, использование клавиатурных сокращений, переключение между приложениями и другой контекст взаимодействия с компьютером. То есть система пытается понять не столько то, что именно пользователь видел на экране, сколько то, что он делал.

Видит ли ChatGPT содержимое файлов?

Этот вопрос является одним из самых важных для понимания работы Computer History. Функция периодически обобщает зафиксированную активность, создавая краткое описание того, чем занимался пользователь. При этом, согласно описанию функции, она не должна просто копировать все содержимое того, что пользователь просматривал.

Например, Computer History может помочь восстановить, где пользователь работал с определенным файлом или в каком приложении его открывал. Но это не означает автоматического сохранения всего текста самого документа. В то же время ситуация усложняется, если информация из такого файла позже используется в чате. В таком случае ChatGPT может связать предыдущую активность с контекстом будущего разговора.

Именно эта возможность и делает функцию интересной с точки зрения персонализации. ChatGPT получает не просто историю диалогов, а дополнительное понимание того, чем пользователь занимался за пределами самого чат-бота.

Computer History может формировать навыки на основе ваших действий

Одна из возможностей новой системы – автоматически создавать повторяющиеся задачи на основе истории активности. Например, если пользователь регулярно выполняет определенную последовательность действий в приложении, Computer History может выявить этот шаблон и сформировать на его основе навык, который затем можно использовать для автоматизации.

Таким образом, история активности становится не только способом запомнить предыдущий контекст. Ее можно использовать для того, чтобы понять типичные рабочие процессы пользователя и преобразовать их в повторяющиеся задачи.

Почему "Computer History" отличается от Windows Recall?

Идея использования истории активности компьютера для персонализации ИИ не нова.

Ближайшим аналогом является Windows Recall от Microsoft. Компания представила эту функцию в 2024 году, но ее запуск сопровождался масштабной критикой из-за вопросов безопасности и конфиденциальности. Впоследствии Microsoft изменила подход к Recall, и обновленная версия начала постепенно появляться на совместимых компьютерах. Computer History также напоминает предыдущий эксперимент OpenAI под названием Chronicle. Новая функция фактически заменяет эту раннюю версию.

Однако между ними есть важное отличие. Chronicle и Windows Recall были связаны со значительно более широким сбором визуального контекста, тогда как Computer History использует события, доступные через API доступности macOS. Поэтому OpenAI не записывает экран пользователя в виде непрерывной последовательности снимков.

Каковы риски для конфиденциальности?

Несмотря на отсутствие постоянной записи экрана, Computer History все равно собирает значительный объем информации о поведении пользователя. Даже отдельные нажатия клавиш, переключение между программами и последовательность действий могут многое рассказать о том, чем занимается человек. При достаточном количестве таких данных можно делать выводы о рабочих процессах, интересах и поведении пользователя.

Поэтому само отсутствие скриншотов не означает полного отсутствия рисков.

OpenAI прямо предупреждает пользователей об этом в документации: "Файлы Computer History могут содержать конфиденциальную информацию. Они не шифруются средствами Computer History, и другие программы, запущенные от имени вашего пользователя macOS, могут получить к ним доступ".

Это означает, что пользователям нужно учитывать не только то, какие данные собирает сама OpenAI, но и возможность доступа к локальным файлам со стороны другого программного обеспечения. В то же время компания отмечает, что обобщенные данные об активности создаются в облаке, но сами результаты хранятся локально на компьютере. OpenAI также заявляет, что не хранит файлы активности, если этого не требует закон, и не использует их для обучения своих моделей.

Появится ли эта функция на Windows и смартфонах?

Пока что OpenAI не сообщила, когда Computer History может появиться на Windows, iPhone, Android или других платформах.

На первом этапе компания ограничила функцию компьютерами Mac, где она доступна определенным категориям подписчиков. Важно также то, что Computer History использует дополнительные токены для создания обобщений и формирования памяти. Поэтому активное использование функции может влиять на доступный пользователю бюджет токенов и размер контекстного окна в зависимости от его тарифного плана.

В результате OpenAI фактически превращает ChatGPT в более персонализированного агента, который может учитывать не только то, что человек написал в чате, но и то, как он взаимодействовал с компьютером.

Однако вместе с новыми возможностями растет и объем данных, которые необходимо защищать. Именно поэтому добровольное подключение, возможность выбирать конкретные приложения и сайты, приостанавливать сбор и удалять историю становятся ключевыми элементами новой функции.