OpenAI запустила функцію Computer History, яка дозволяє ChatGPT та програмному агенту Codex використовувати історію активності користувача на Mac як додатковий контекст. Про це пише Cnet.

Що саме ChatGPT тепер може запам'ятовувати на Mac?

Функція працює лише після добровільного підключення. Після активації вона може аналізувати взаємодії користувача із сайтами та застосунками, щоб відтворювати послідовність його дій і робити висновки про те, над чим він працював.

Computer History доступна в macOS для передплатників тарифів Pro, Business та Enterprise. Поки що функція не запущена в Європейській економічній зоні, Швейцарії та Великій Британії. Для тарифів Business та Enterprise адміністратори додатково можуть контролювати, чи матимуть користувачі можливість увімкнути цю функцію.

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Користувач при цьому сам вирішує, які саме програми та вебсайти можна включити до історії. Відстеження також можна тимчасово призупинити, а накопичену історію – переглянути або видалити.

Як Computer History отримує інформацію?

Нова функція працює не так, як деякі попередні системи для запису активності. Зокрема, Computer History не створює скриншоти екрана, не записує голос та не використовує аналогічні методи постійного моніторингу.

Натомість OpenAI використовує спеціальний API доступності macOS. Через нього система отримує інформацію, яку операційна система дозволяє бачити застосункам із відповідними правами.

За описом OpenAI, йдеться про такі дії, як натискання кнопок миші, введення тексту, використання клавіатурних скорочень, перемикання між застосунками та інший контекст взаємодії з комп'ютером. Тобто система намагається зрозуміти не стільки те, що саме користувач бачив на екрані, скільки те, що він робив.

Чи бачить ChatGPT вміст файлів?

Це питання є одним із найважливіших для розуміння роботи Computer History. Функція періодично узагальнює зафіксовану активність, створюючи короткий опис того, чим займався користувач. При цьому, за описом функції, вона не повинна просто копіювати весь вміст того, що користувач переглядав.

Наприклад, Computer History може допомогти відновити, де користувач працював із певним файлом або в якому застосунку його відкривав. Але це не означає автоматичного збереження всього тексту самого документа. Водночас ситуація стає складнішою, якщо інформація з такого файлу пізніше використовується у чаті. У такому випадку ChatGPT може пов'язати попередню активність із контекстом майбутньої розмови.

Саме ця можливість і робить функцію цікавою з погляду персоналізації. ChatGPT отримує не просто історію діалогів, а додаткове розуміння того, чим користувач займався поза самим чатботом.

Computer History може створювати навички на основі ваших дій

Одна з можливостей нової системи – автоматично створювати повторювані завдання на основі історії активності. Наприклад, якщо користувач регулярно виконує певну послідовність дій у застосунку, Computer History може виявити цей шаблон і сформувати на його основі навичку, яку потім можна використовувати для автоматизації.

Таким чином, історія активності стає не лише способом запам'ятати попередній контекст. Вона може використовуватися для того, щоб зрозуміти типові робочі процеси користувача та перетворити їх на повторювані завдання.

Чим Computer History відрізняється від Windows Recall?

Ідея використання історії активності комп'ютера для персоналізації ШІ не нова.

Найближчим аналогом є Windows Recall від Microsoft. Компанія представила цю функцію у 2024 році, але її запуск супроводжувався масштабною критикою через питання безпеки та конфіденційності. Згодом Microsoft змінила підхід до Recall, а оновлена версія почала поступово з'являтися на сумісних комп'ютерах. Computer History також нагадує попередній експеримент OpenAI під назвою Chronicle. Нова функція фактично замінює цей попередній попередній перегляд.

Однак між ними є важлива відмінність. Chronicle та Windows Recall були пов'язані зі значно ширшим збором візуального контексту, тоді як Computer History використовує події, доступні через API доступності macOS. Тому OpenAI не записує екран користувача у вигляді безперервної послідовності знімків.

Які ризики для приватності?

Попри відсутність постійного запису екрана, Computer History все одно збирає значний обсяг інформації про поведінку користувача. Навіть окремі натискання клавіш, перемикання між програмами та послідовність дій можуть багато розповісти про те, чим людина займається. За достатньої кількості таких даних можна робити висновки про робочі процеси, інтереси та поведінку користувача.

Тому сама відсутність скриншотів не означає повної відсутності ризиків.

OpenAI прямо попереджає користувачів про це у документації: "Файли Computer History можуть містити конфіденційну інформацію. Вони не шифруються засобами Computer History, і інші програми, запущені від імені вашого користувача macOS, можуть отримати до них доступ".

Це означає, що користувачам потрібно враховувати не лише те, які дані збирає сама OpenAI, а й можливість доступу до локальних файлів з боку іншого програмного забезпечення. Водночас компанія зазначає, що узагальнення активності створюються у хмарі, але самі результати зберігаються локально на комп'ютері. OpenAI також заявляє, що не зберігає файли активності, якщо цього не вимагає закон, і не використовує їх для навчання своїх моделей.

Чи з'явиться функція на Windows та смартфонах?

Поки що OpenAI не повідомила, коли Computer History може з'явитися на Windows, iPhone, Android або інших платформах.

На першому етапі компанія обмежила функцію комп'ютерами Mac, де вона доступна певним категоріям передплатників. Важливо й те, що Computer History використовує додаткові токени для створення узагальнень та формування пам'яті. Тому активне використання функції може впливати на доступний користувачеві бюджет токенів і розмір контекстного вікна залежно від його тарифного плану.

У результаті OpenAI фактично робить ChatGPT більш персональним агентом, який може враховувати не лише те, що людина написала в чаті, а й те, як вона взаємодіяла з комп'ютером.

Однак разом із новими можливостями зростає і кількість даних, які потрібно захищати. Саме тому добровільне підключення, можливість вибирати конкретні програми та сайти, призупиняти збір і видаляти історію стають ключовими елементами нової функції.