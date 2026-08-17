Как будет работать новая модель инвестирования

Как сообщает издание Czechia-Online, в Чехии готовят новую схему финансирования для молодых технологических компаний. Правительство хочет вкладывать средства совместно с частными инвесторами, а не просто выдавать гранты, поэтому речь идет о другом формате поддержки. Приоритетными названы проекты в сферах искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий и кибербезопасности.

По этой схеме доля государства в каждом фонде не будет превышать 30%. Если весь 1 миллиард крон будет вложен на таких условиях, к нему могут добавиться ориентировочно 2,3 миллиарда крон частного капитала, а общий объем фондов превысит 3,3 миллиарда крон.

Стартапы государство выбирать не будет. Для работы планируется отобрать от пяти до семи специализированных венчурных фондов, которые и будут принимать решения о конкретных инвестициях.

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Кто может получить средства

На первом этапе поддержку через эти фонды смогут получить от 100 до 140 компаний. Прежде всего речь идет о технологиях, требующих больших вложений еще до выхода продукта на рынок и до появления прибыли.

Программа будет ориентирована на компании, связанные с Чехией. Это не обязательно должны быть исключительно чешские предприятия – достаточно, чтобы в стране работала значительная часть команды или был расположен научно-исследовательский центр.

Когда программа может заработать

В Чехии развитие искусственного интеллекта уже отдельно закреплено в национальной стратегии до 2030 года. Средства для новой программы должны поступить из средств, возвращенных в рамках европейской программы "Предпринимательство и инновации для конкурентоспособности", поэтому дополнительных расходов из госбюджета не предусмотрено.

Проект планируется представить на одобрение правительства осенью, а при благоприятных условиях новый инструмент может заработать уже в начале 2027 года.