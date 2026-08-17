Як працюватиме нова модель інвестування

Як повідомляє видання Czechia-Online, у Чехії готують нову схему фінансування для молодих технологічних компаній. Уряд хоче вкладати кошти разом із приватними інвесторами, а не просто видавати гранти, тож йдеться про інший формат підтримки. Пріоритетними назвали проєкти у сферах штучного інтелекту, робототехніки, біотехнологій і кібербезпеки.

За цією схемою державна частка в кожному фонді не перевищуватиме 30%. Якщо весь 1 мільярд крон вкладуть на таких умовах, до нього можуть додатися орієнтовно 2,3 мільярда крон приватного капіталу, а загальний обсяг фондів перевищить 3,3 мільярда крон.

Стартапи держава обирати не буде. Для роботи планують відібрати від п'яти до семи спеціалізованих венчурних фондів, які й ухвалюватимуть рішення щодо конкретних інвестицій.

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Хто може отримати кошти

На першому етапі підтримку через ці фонди зможуть отримати від 100 до 140 компаній. Насамперед ідеться про технології, які потребують великих вкладень ще до виходу продукту на ринок і до появи прибутку.

Програма буде орієнтована на компанії, пов'язані з Чехією. Це не обов'язково мають бути суто чеські підприємства – достатньо, щоб у країні працювала значна частина команди або був розташований науково-дослідний центр.

Коли програма може запрацювати

У Чехії вже окремо закріпили розвиток штучного інтелекту в національній стратегії до 2030 року. Гроші для нової програми мають надійти з коштів, повернутих у межах європейської програми "Підприємництво та інновації для конкурентоспроможності", тож додаткових витрат із держбюджету не передбачається.

Проєкт мають подати на схвалення уряду восени, а за сприятливих умов новий інструмент може запрацювати вже на початку 2027 року.