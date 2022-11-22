Специальная коррекция времени закончится после того, как влекла за собой многолетние перебои в работе технологической инфраструктуры. Однако подождать придется до 2035 года.

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Что такое високосная секунда

Добавление лишней секунды иногда производится, чтобы учесть постепенное замедление вращения Земли, и на протяжении многих лет создавало головную боль для многочисленных технологических компаний.

Високосное время было введено в 1972 году как способ корректировки всемирного координированного времени (UTC) примерно каждые 21 месяц.

Поскольку эти секунды нерегулярны и их трудно предсказать из-за разной скорости вращения Земли, они могут нарушить работу систем, требующих точного учета времени.

В начале 2022 года Meta опубликовала пост в своем блоге, где призвала отказаться от високосных секунд, подчеркнув, что Reddit не работал около 40 минут в 2012 году, когда новая високосная секунда вмешалась в работу серверов компании.

В 2017 году компания Cloudflare обвинила високосное время в том, что ее DNS-сервис вышел из строя в новогоднюю ночь, ровно в полночь по Гринвичу.

Как сообщает The New York Times, страны-члены Международного бюро мер и весов почти единогласно проголосовали в поддержку резолюции D на заседании в Версале, Франция, в пятницу, 18 ноября. Резолюция D требует, чтобы UTC не прерывался на високие секунды с 2035 года по крайней мере до 2135 года, в течение которого, как надеются, ученые смогут разработать лучшую систему для поддержания синхронизации атомных и астрономических масштабов времени.