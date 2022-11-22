Спеціальна корекція часу закінчиться після того, як спричиняла багаторічні перебої в роботі технологічної інфраструктури. Однак зачекати доведеться до 2035 року.

Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані

Що таке високосна секунда

Додавання зайвої секунди іноді проводиться, щоб врахувати поступове уповільнення обертання Землі, і протягом багатьох років створювало головний біль для численних технологічних компаній.

Високосний час був запроваджений у 1972 році як спосіб коригування всесвітнього координованого часу (UTC) приблизно кожні 21 місяць.

Оскільки ці секунди нерегулярні і їх важко передбачити через різну швидкість обертання Землі, вони можуть порушити роботу систем, які вимагають точного обліку часу.

На початку 2022 року Meta опублікувала пост у своєму блозі, де закликала відмовитися від високосних секунд, підкресливши, що Reddit не працював близько 40 хвилин у 2012 році, коли нова високосна секунда втрутилася в роботу серверів компанії.

У 2017 році компанія Cloudflare звинуватила високосний час у тому, що її DNS-сервіс вийшов з ладу в новорічну ніч, рівно опівночі за Гринвічем.

Як повідомляє The New York Times, країни-члени Міжнародного бюро мір і ваг майже одноголосно проголосували на підтримку резолюції D на засіданні у Версалі, Франція, в п'ятницю, 18 листопада. Резолюція D вимагає, щоб UTC не переривався на високосні секунди з 2035 року принаймні до 2135 року, протягом якого, як сподіваються, вчені зможуть розробити кращу систему для підтримки синхронізації атомного та астрономічного масштабів часу.