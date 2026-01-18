Центральная сверхмассивная черная дыра шаг за шагом выталкивала необходимый для жизни газ, лишая систему топлива для новых светил, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Как черная дыра лишает галактику жизни?

Объект GS-10578, который получил прозвище "Галактика Пабло", мы видим таким, каким он был через 3 миллиарда лет после Большого взрыва. Несмотря на свой молодой возраст, эта галактика является чрезвычайно массивной и содержит столько же вещества, сколько 200 миллиардов солнц.

Большинство ее звезд сформировались в период между 12,5 и 11,5 миллиардов лет назад, однако впоследствии процесс неожиданно остановился. Ученые характеризуют такое состояние как "гибель", поскольку галактика исчерпала запасы холодного газа для создания новых объектов.



Галактика Пабло / Фото JADES collaboration

Используя мощности телескопа Джеймса Вебба, исследователи заметили, что сверхмассивная черная дыра в центре выталкивает огромные объемы газа со скоростью 3,5 миллиона километров в час. Такая скорость позволяет материи полностью вырваться из гравитационной ловушки галактики.

Дополнительные наблюдения с помощью радиотелескопов ALMA в Чили подтвердили, что в системе почти не осталось холодного водорода, который является основным "топливом" для звезд. Ян Шольц из Кембриджского университета отметил, что отсутствие газа указывает на медленное голодание, а не на один внезапный смертельный удар.



Проект ALMA в Чили / Фото ESO

Каждый год "Галактика Пабло" теряет массу, эквивалентную примерно 60 солнцам. При таких темпах запасы топлива могли иссякнуть за период от 16 до 220 миллионов лет, что значительно быстрее стандартного миллиарда лет для подобных систем.

Команда под руководством Франческо Д'Эухенио выяснила, что черная дыра не просто выбросила весь газ одновременно, а делала это циклично. Повторяющиеся эпизоды активности препятствовали возвращению свежего газа внутрь диска, фактически не давая галактике "заправиться".

Это исследование, опубликовано в журнале Nature Astronomy, объясняет, почему в ранней Вселенной так много галактик, которые выглядят устаревшими для своего времени.