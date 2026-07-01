Флагманская мощность по доступной цене

Гонка нейросетей выходит на новый уровень. Разработчики из Anthropic представили Claude Sonnet 5 – новую модель искусственного интеллекта, способную выполнять сложные задачи без постоянного контроля со стороны человека. Как сообщает Android Authority, новинка предлагает возможности флагмана за значительно меньшие деньги.

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Сегодня индустрия ИИ активно переходит от обычных чат-ботов к автономным агентам. Вместо простой генерации ответов Claude Sonnet 5 умеет разбивать большую цель на мелкие шаги, самостоятельно искать информацию в интернете, планировать действия и даже работать с терминалами разработчиков. Создатели называют ее "самой агентной" моделью в своей линейке.

Разработчики существенно сократили разрыв между Sonnet 5 и своей самой мощной моделью Opus 4.8. При этом новинка стоит значительно дешевле. Тесты показывают, что Sonnet 5 стабильно опережает предыдущую версию 4.6, а при увеличении параметра "Effort" – легко догоняет Opus 4.8.



Новая модель Claude Sonnet 5 предлагает улучшенную производительность / Фото Anthropic

Больше безопасности и меньше "галлюцинаций"

Помимо скорости, Anthropic сделала ставку на надежность. Новая модель значительно лучше распознает и блокирует попытки обмана (в частности, атаки prompt-injection, которые заставляют ИИ игнорировать правила). Также Claude Sonnet 5 реже выдумывает факты и не боится спорить с пользователем, если тот делает ошибочные предположения.

После закрытия модели Fable 5 разработчики интегрировали усовершенствованные инструменты кибербезопасности непосредственно в Sonnet 5. Они защищают от использования ИИ во вредных целях, но действуют мягче, чем чрезмерно строгие ограничения в Fable 5.

Сколько это стоит и как протестировать?

Claude Sonnet 5 уже работает по умолчанию для пользователей бесплатной версии и подписчиков тарифа Pro. Также доступ открыли для тарифных планов Max, Team и Enterprise. Разработчики могут подключить модель через Claude Code и официальный API.



Claude Sonnet 5 уже доступна / Скриншот 24 Канала

Временные тарифы на API будут действовать до 31 августа 2026 года:

До конца лета 2026 года: 2 доллара за миллион входящих токенов и 10 долларов за миллион исходящих.

2 доллара за миллион входящих токенов и 10 долларов за миллион исходящих. После 31 августа 2026 года: стоимость вырастет до 3 и 15 долларов соответственно.

Запуск Claude Sonnet 5 подтверждает главный тренд года: искусственный интеллект превращается из простого собеседника в автономного цифрового помощника. Доступные цены и высокая скорость позволят автоматизировать рутинные задачи как обычным пользователям, так и крупному бизнесу.