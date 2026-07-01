Флагманська потужність за доступною ціною

Гонка нейромереж виходить на новий рівень. Розробники з Anthropic презентували Claude Sonnet 5 – нову модель штучного інтелекту, яка вміє виконувати складні завдання без постійного нагляду людини. Як повідомляє Android Authority, новинка пропонує можливості флагмана за значно менші гроші.

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Сьогодні індустрія ШІ активно переходить від звичайних чат-ботів до автономних агентів. Замість простої генерації відповідей, Claude Sonnet 5 вміє розбивати велику мету на дрібні кроки, самостійно шукати інформацію в інтернеті, планувати дії та навіть працювати з терміналами розробників. Творці називають її "найбільш агентною" моделлю у своїй лінійці.

Розробники суттєво скоротили розрив між Sonnet 5 і своєю найпотужнішою моделлю Opus 4.8. При цьому новинка коштує значно дешевше. Тести показують, що Sonnet 5 стабільно обходить попередню версію 4.6, а за умови збільшення параметра "Effort" – легко наздоганяє Opus 4.8.



Нова модель Claude Sonnet 5 пропонує покращену продуктивність / Фото Anthropic

Більше безпеки та менше "галюцинацій"

Окрім швидкості, Anthropic зробила ставку на надійність. Нова модель значно краще розпізнає та блокує спроби обману (зокрема, prompt-injection атаки, які змушують ШІ ігнорувати правила). Також Claude Sonnet 5 рідше вигадує факти й не боїться сперечатися з користувачем, якщо той робить помилкові припущення.

Після закриття моделі Fable 5 розробники інтегрували покращені інструменти кібербезпеки безпосередньо в Sonnet 5. Вони захищають від використання ШІ у шкідливих цілях, але діють м'якше, ніж надто суворі обмеження у Fable 5.

Скільки коштує та як протестувати?

Claude Sonnet 5 вже працює за замовчуванням для користувачів безкоштовної версії та передплатників тарифу Pro. Також доступ відкрили для планів Max, Team та Enterprise. Розробники можуть підключити модель через Claude Code та офіційний API.



Claude Sonnet 5 уже доступна / Скриншот 24 Каналу

Тимчасові тарифи на API діятимуть до 31 серпня 2026 року:

До кінця літа 2026 року: 2 долари за мільйон вхідних токенів і 10 доларів за мільйон вихідних.

2 долари за мільйон вхідних токенів і 10 доларів за мільйон вихідних. Після 31 серпня 2026 року: вартість зросте до 3 та 15 доларів відповідно.

Запуск Claude Sonnet 5 підтверджує головний тренд року: штучний інтелект перетворюється із простого співрозмовника на автономного цифрового помічника. Доступні ціни та висока швидкість дозволять автоматизувати рутину як звичайним користувачам, так і великому бізнесу.