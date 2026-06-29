Прошлым летом администрация президента США Дональда Трампа закрыла Climate.gov – официальный портал Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), посвященный климатологии. Теперь бывшие сотрудники агентства вместе с независимыми исследователями возобновили его работу в виде нового некоммерческого проекта Climate.us. Об этом пишет Gizmodo.

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Как ученые вернули к жизни климатический портал?

О запуске нового ресурса сообщила команда из примерно 80 волонтеров, в которую вошли бывшие сотрудники NOAA и ученые различных специальностей. Им удалось восстановить значительную часть функционала закрытого государственного сайта, сделав его независимым от политических изменений.

Climate.us воссоздает один из самых ценных элементов старого портала – климатическую информационную панель (Climate Dashboard), где в виде графиков отображаются ключевые показатели изменения климата. Среди них – площадь арктического морского льда, концентрация парниковых газов, изменения солнечной радиации и другие глобальные климатические индикаторы.

Кроме того, авторы проекта вернули в открытый доступ полный архив новостей и научных материалов Climate.gov, который накапливался в течение 15 лет. Также на сайте вновь доступны тематические блоги экспертов, карты, аналитические отчеты и учебные материалы, которые использовались для популяризации климатической науки.

Как отметила бывшая руководительница Climate.gov, а ныне директор Climate.us Ребекка Линдси, "Надежная климатическая информация не должна исчезать из-за смены политической власти".

Она добавила: "Climate.us создает независимую и долговечную платформу, чтобы люди и в дальнейшем могли находить данные и информацию, необходимые для понимания климата, его обсуждения, обучения, журналистики, планирования, подготовки и принятия обоснованных решений".

Как удалось реализовать проект?

Новый сайт финансируется как некоммерческая инициатива. На его запуск уже удалось привлечь более 321 тысячи долларов США через краудфандинг. Дополнительную поддержку также оказал один крупный анонимный донор. По словам авторов проекта, примерно треть всех средств поступила от более чем 2 500 небольших пожертвований. Такая модель финансирования, по их мнению, позволяет ресурсу оставаться максимально независимым.

Закрытие правительственного портала стало частью масштабных сокращений в NOAA. К тому моменту более 20 % сотрудников агентства были уволены, сокращены или досрочно вышли на пенсию. Работу потеряла и вся команда из десяти человек, отвечавшая за развитие Climate.gov.

Геохимик Гретчен Герке, соучредительница некоммерческой организации Environmental Data & Governance Initiative, считает, что именно массовое увольнение ученых позволило быстро сформировать команду нового проекта.

"Теперь у нас есть огромный объем экспертных знаний за пределами правительства из-за масштабного оттока специалистов. Это позволяет создавать подобные инициативы. На мой взгляд, Climate.us является примером такого успеха", – сказала она в интервью National Public Radio.

В то же время Герке подчеркнула, что новый портал пока не способен полностью заменить государственный ресурс. По ее словам, после "тихого" прекращения части программ по сбору климатических данных исследователи даже не всегда знают, какая информация сегодня продолжает собираться федеральными структурами.

Какое значение имеет новый портал?

Авторы проекта подчеркивают, что Climate.us не будет заниматься продвижением какой-либо политики в отношении изменения климата. Его главной целью остается распространение проверенной научной информации.

Ученая-атмосферолог из Техасского технологического университета Кэтрин Гейгоу отметила, что на протяжении многих лет именно Climate.gov был ее главной рекомендацией для людей, которые искали достоверные объяснения сложных климатических процессов. "Каждая статья делала сложную науку понятной и прозрачной. Climate.us не просто продолжает эту работу – он поднимает планку еще выше", – сказала она.

Ребекка Линдси также подчеркнула, что лучшие решения для борьбы с изменением климата могут появиться только при условии, что общество будет обладать достаточным уровнем климатической грамотности. Именно на это и направлен новый независимый портал.