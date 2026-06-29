Минулого літа адміністрація президента США Дональда Трампа закрила Climate.gov – офіційний портал Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), присвячений науці про клімат. Тепер колишні співробітники агентства разом із незалежними дослідниками відновили його роботу у вигляді нового некомерційного проєкту Climate.us. Про це пише Gizmodo.

Дивіться також Ультрахолодні атоми створили нову фазу матерії, яка виходить за межі теорій

Як вчені повернули до життя кліматичний портал?

Про запуск нового ресурсу повідомила команда приблизно з 80 волонтерів, до якої увійшли колишні працівники NOAA та науковці різних спеціальностей. Їм вдалося відновити значну частину функціоналу закритого державного сайту, зробивши його незалежним від політичних змін.

Climate.us відтворює один із найцінніших елементів старого порталу – кліматичну інформаційну панель (Climate Dashboard), де у вигляді графіків відображаються ключові показники зміни клімату. Серед них – площа арктичного морського льоду, концентрація парникових газів, зміни сонячної радіації та інші глобальні кліматичні індикатори.

Крім цього, автори проєкту повернули до відкритого доступу повний архів новин і наукових матеріалів Climate.gov, який накопичувався протягом 15 років. Також на сайті знову доступні тематичні блоги експертів, карти, аналітичні звіти та навчальні матеріали, які використовувалися для популяризації кліматичної науки.

Як зазначила колишня керівниця Climate.gov, а нині директорка Climate.us Ребекка Ліндсі, "Надійна кліматична інформація не повинна зникати через зміну політичної влади".

Вона додала: "Climate.us створює незалежну та довговічну платформу, щоб люди й надалі могли знаходити дані та інформацію, необхідні для розуміння клімату, його обговорення, навчання, журналістики, планування, підготовки та ухвалення обґрунтованих рішень".

Як вдалося реалізувати проєкт?

Новий сайт фінансується як некомерційна ініціатива. На його запуск уже вдалося залучити понад 321 тисячу доларів США через краудфандинг. Додаткову підтримку також надав один великий анонімний донор. За словами авторів проєкту, приблизно третина всіх коштів надійшла від більш ніж 2 500 невеликих пожертв. Така модель фінансування, на їхню думку, дозволяє ресурсу залишатися максимально незалежним.

Закриття урядового порталу стало частиною масштабних скорочень у NOAA. До того моменту понад 20% співробітників агентства були звільнені, скорочені або достроково вийшли на пенсію. Роботу втратила й уся команда з десяти людей, яка відповідала за розвиток Climate.gov.

Геохімікиня Ґретчен Герке, співзасновниця некомерційної організації Environmental Data & Governance Initiative, вважає, що саме масове звільнення науковців дозволило швидко сформувати команду нового проєкту.

"Тепер ми маємо величезний обсяг експертизи поза межами уряду через масштабний відтік спеціалістів. Це дозволяє створювати подібні ініціативи. На мою думку, Climate.us є прикладом такого успіху", – сказала вона в інтерв'ю National Public Radio.

Водночас Герке наголосила, що новий портал поки не здатний повністю замінити державний ресурс. За її словами, після "тихого" припинення частини програм зі збору кліматичних даних дослідники навіть не завжди знають, яка інформація сьогодні продовжує збиратися федеральними структурами.

Яке значення має новий портал?

Автори проєкту наголошують, що Climate.us не буде займатися просуванням будь-якої політики щодо зміни клімату. Його головною метою залишається поширення перевіреної наукової інформації.

Атмосферна науковиця Техаського технологічного університету Кетрін Гейгоу зазначила, що протягом багатьох років саме Climate.gov був її головною рекомендацією для людей, які шукали достовірні пояснення складних кліматичних процесів. "Кожна стаття робила складну науку зрозумілою та прозорою. Climate.us не просто продовжує цю роботу – він піднімає планку ще вище", – сказала вона.

Ребекка Ліндсі також підкреслила, що найкращі рішення для боротьби зі зміною клімату можуть з'явитися лише за умови, що суспільство матиме достатній рівень кліматичної грамотності. Саме на це й спрямований новий незалежний портал.