Хакерская атака на молочную империю

Компания подала официальный отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в котором подтвердила факт взлома. Специалисты зафиксировали несанкционированный доступ к ИТ-инфраструктуре, включая критически важные производственные системы, пишет BleepingComputer.

Бренд Fairlife является одним из ключевых активов Coca-Cola в молочном секторе, выпускающим ультрафильтрованное молоко и протеиновые коктейли Core Power. В 2024 году продажи этой марки достигли отметки в 4 миллиарда долларов. Несмотря на остановку производственных мощностей в Соединенных Штатах, заводы компании в Канаде продолжают работать в обычном режиме.

После выявления проблемы компания немедленно активировала протоколы реагирования на инциденты и обеспечения непрерывности бизнеса,

– прокомментировал представитель Coca-Cola в документах для регулирующего органа.

Руководство корпорации заверило, что киберинцидент не повлиял на качество или безопасность продукции. Сейчас внутренние команды работают совместно с внешними консультантами и правоохранительными органами для оценки ущерба. Пока что ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность за атаку. Официальных данных о похищении конфиденциальной информации нет.

История знает случаи, когда атаки вирусов-вымогателей на производителей напитков приводили к появлению пустых полок в магазинах. Например, в 2019 году подобный инцидент с Arizona Beverages парализовал отгрузку продукции на несколько недель. Точно так же в прошлом году пострадал гигантский дистрибьютор продуктов питания UNFI.

Мы работаем над восстановлением пострадавших систем и возобновлением операций, но полные последствия инцидента все еще изучаем,

– заявили в компании.

На данный момент Coca-Cola не определила, окажет ли этот инцидент существенное материальное влияние на финансовые показатели корпорации. Если хакеры все же получили доступ к базам данных, они могут начать шантаж позже, угрожая слить документы в сеть, если не получат деньги.

Сроки полного возобновления производства остаются неизвестными.