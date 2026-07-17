Хакерський удар по молочній імперії

Компанія подала офіційний звіт до Комісії з цінних паперів і бірж США, де підтвердила факт зламу. Фахівці зафіксували несанкціонований доступ до ІТ-інфраструктури, включно з критично важливими виробничими системами, пише BleepingComputer.

Бренд Fairlife є одним із ключових активів Coca-Cola у молочному секторі, що випускає ультрафільтроване молоко та протеїнові коктейлі Core Power. У 2024 році продажі цієї марки досягли позначки у 4 мільярди доларів. Попри зупинку потужностей у Сполучених Штатах, заводи компанії в Канаді продовжують працювати без змін.

Після виявлення проблеми компанія негайно активувала протоколи реагування на інциденти та забезпечення безперервності бізнесу,

– прокоментував представник Coca-Cola у документах для регулятора.

Керівництво корпорації запевнило, що кіберінцидент не вплинув на якість чи безпеку продукції. Зараз внутрішні команди працюють разом із зовнішніми консультантами та правоохоронцями для оцінки збитків. Поки що жодна хакерська група не взяла на себе відповідальність за напад. Офіційних даних про викрадення конфіденційної інформації немає.

Історія знає випадки, коли атаки вірусів-вимагачів на виробників напоїв призводили до появи порожніх полиць у магазинах. Наприклад, у 2019 році подібний інцидент із Arizona Beverages паралізував відвантаження продукції на кілька тижнів. Так само минулого року постраждав гігантський дистриб'ютор продуктів харчування UNFI.

Ми працюємо над відновленням постраждалих систем і відновленням операцій, але повний вплив інциденту все ще досліджуємо,

– заявили в компанії.

Наразі Coca-Cola не визначила, чи матиме цей інцидент суттєвий матеріальний вплив на фінансові показники корпорації. Якщо хакери все ж отримали доступ до баз даних, вони можуть розпочати шантаж пізніше, погрожуючи злити документи в мережу, якщо не отримають гроші.

Терміни повного запуску виробництва залишаються невідомими.