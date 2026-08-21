Новые цвета iPhone

Аналитики и инсайдеры издания MacRumors собрали актуальные слухи о дизайне будущих новинок Apple. По их информации, компания отказывается от яркого цвета Cosmic Orange, который использовался в линейке iPhone 17 Pro. Вместо этого для новых моделей готовят темный оттенок Dark Cherry (Pantone 6076), что находится где-то между красным и фиолетовым и напоминает цвет спелой сливы или выдержанного вина.

Для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, по данным источников, подготовят четыре варианта цветов. Помимо Dark Cherry, в линейке должны появиться светло-синий оттенок Pantone 2121, похожий на насыщенный Sierra Blue из iPhone 13 Pro, а также темно-серый Pantone 426C и серебристый Pantone 427C.

Также Apple, как утверждается, минимизирует разницу между стеклянной задней панелью и алюминиевой рамкой, чтобы корпус выглядел более целостно.



Цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max / Изображение MacRumors

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Мы также слышали о возможности появления бордового, фиолетового и коричневого цветов. Но пока новых данных об этих цветах нет, так что, возможно, от них отказались в процессе тестирования. Несмотря на это, все же не стоит сбрасывать их со счетов как один из возможных вариантов.



Возможные цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max / Изображение MacRumors

Какую палитру готовят для первого гибкого iPhone?

Отдельно инсайдеры обращают внимание на первый гибкий смартфон компании, который, вероятно, получит название iPhone Ultra. Поскольку его цена может превысить 2 000 долларов, в Купертино, по слухам, не планируют экспериментировать с цветами. Источники Macworld и утечки от инсайдера Instant Digital в Weibo указывают, что складной гаджет выйдет в очень ограниченной цветовой палитре.

Для новинки, по данным утечек, готовят бело-серебристый вариант корпуса и очень темный синий оттенок, визуально приближающийся к черному. Именно такие цвета, как утверждается, подтвердили и утечки информации об аксессуарах для камер, появившиеся в августе.



iPhone Ultra / Фото Sonny Dickson

Когда Apple покажет новые модели

Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и гибкий iPhone Ultra во время специального мероприятия на неделе, начинающейся 9 сентября. Предварительные заказы могут открыть в конце той же недели, а старт продаж запланирован на 18 сентября.

В то же время базовый iPhone 18, а также модели iPhone 18e и iPhone Air 2 покажут позже – вероятно, весной. Apple отложила их анонс до 2027 года, поэтому подробности об их цветовой гамме появятся позже.