Нові кольори iPhone

Аналітики та інсайдери видання MacRumors зібрали актуальні чутки про дизайн майбутніх новинок Apple. За їхньою інформацією, компанія відмовляється від яскравого Cosmic Orange, який використовувала в лінійці iPhone 17 Pro. Натомість для нових моделей готують темний відтінок Dark Cherry (Pantone 6076), що лежить десь між червоним і фіолетовим та нагадує колір стиглої сливи або витриманого вина.

Для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, за даними джерел, підготують чотири варіанти кольорів. Окрім Dark Cherry, у лінійці мають з'явитися світло-синій відтінок Pantone 2121, схожий на насичений Sierra Blue з iPhone 13 Pro, а також темно-сірий Pantone 426C і сріблястий Pantone 427C.

Також Apple, як стверджується, мінімізує різницю між скляною задньою панеллю та алюмінієвою рамкою, щоб корпус виглядав більш цілісно.



Кольори iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max / Зображення MacRumors

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Ми також чули про можливість появи бордового, фіолетового та коричневого кольорів. Але наразі нових даних про ці кольори немає, тож, можливо, від них відмовилися в процесі тестування. Попри це, все ж не варто відкидати їх як один із можливих варіантів.



Можливі кольори iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max / Зображення MacRumors

Яку палітру готують для першого гнучкого iPhone?

Окремо інсайдери звертають увагу на перший гнучкий смартфон компанії, який, імовірно, отримає назву iPhone Ultra. Оскільки його ціна може перевищити 2 000 доларів, у Купертіно, за чутками, не планують експериментувати з кольорами. Джерела Macworld і витоки від інсайдера Instant Digital у Weibo вказують, що складаний гаджет вийде в дуже обмеженій палітрі.

Для новинки, за даними витоків, готують біло-сріблястий варіант корпусу та дуже темний синій відтінок, який візуально наближається до чорного. Саме такі кольори, як стверджується, підтвердили й витоки аксесуарів для камер, що з'явилися в серпні.



iPhone Ultra / Фото Sonny Dickson

Коли Apple покаже нові моделі

Очікується, що Apple презентує iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та гнучкий iPhone Ultra під час спеціального заходу в тиждень із 9 вересня. Попередні замовлення можуть відкрити наприкінці того ж тижня, а старт продажів запланували на 18 вересня.

Водночас базовий iPhone 18, а також моделі iPhone 18e та iPhone Air 2 покажуть пізніше – ймовірно, навесні. Apple відклала їхній анонс до 2027 року, тож деталі про їхню колірну гаму з'являться пізніше.