Нові кольори iPhone

Аналітики та інсайдери видання MacRumors зібрали актуальні чутки про дизайн майбутніх новинок Apple. За їхньою інформацією, компанія відмовляється від яскравого Cosmic Orange, який використовувала в лінійці iPhone 17 Pro. Натомість для нових моделей готують темний відтінок Dark Cherry (Pantone 6076), що лежить десь між червоним і фіолетовим та нагадує колір стиглої сливи або витриманого вина.

Для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, за даними джерел, підготують чотири варіанти кольорів. Окрім Dark Cherry, у лінійці мають з'явитися світло-синій відтінок Pantone 2121, схожий на насичений Sierra Blue з iPhone 13 Pro, а також темно-сірий Pantone 426C і сріблястий Pantone 427C.

Також Apple, як стверджується, мінімізує різницю між скляною задньою панеллю та алюмінієвою рамкою, щоб корпус виглядав більш цілісно.

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max
Кольори iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max / Зображення MacRumors

Пальне
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Ми також чули про можливість появи бордового, фіолетового та коричневого кольорів. Але наразі нових даних про ці кольори немає, тож, можливо, від них відмовилися в процесі тестування. Попри це, все ж не варто відкидати їх як один із можливих варіантів.

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max
Можливі кольори iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max / Зображення MacRumors

Яку палітру готують для першого гнучкого iPhone?

Окремо інсайдери звертають увагу на перший гнучкий смартфон компанії, який, імовірно, отримає назву iPhone Ultra. Оскільки його ціна може перевищити 2 000 доларів, у Купертіно, за чутками, не планують експериментувати з кольорами. Джерела Macworld і витоки від інсайдера Instant Digital у Weibo вказують, що складаний гаджет вийде в дуже обмеженій палітрі.

Для новинки, за даними витоків, готують біло-сріблястий варіант корпусу та дуже темний синій відтінок, який візуально наближається до чорного. Саме такі кольори, як стверджується, підтвердили й витоки аксесуарів для камер, що з'явилися в серпні.

iPhone Ultra
iPhone Ultra / Фото Sonny Dickson

Коли Apple покаже нові моделі

Очікується, що Apple презентує iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та гнучкий iPhone Ultra під час спеціального заходу в тиждень із 9 вересня. Попередні замовлення можуть відкрити наприкінці того ж тижня, а старт продажів запланували на 18 вересня.

Водночас базовий iPhone 18, а також моделі iPhone 18e та iPhone Air 2 покажуть пізніше – ймовірно, навесні. Apple відклала їхній анонс до 2027 року, тож деталі про їхню колірну гаму з'являться пізніше.