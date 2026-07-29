Житель кустов с берегов озера Кариба

Ученые обнаружили останки динозавра на берегу озера Кариба на севере Зимбабве еще в 2018 году, однако детальный анализ завершили только сейчас. Этот вид стал пятым динозавром, официально идентифицируемым на территории страны. Название Musango он получил от местного слова на языке шона, что означает "живущий в кустах", пишет Phys.org .

В отличие от своих гигантских родственников с длинной шеей, появившихся на миллионы лет позже, Musango имел достаточно легкое телосложение. Его длина достигала около 4,5 метра, а вес составил примерно 222 килограмма – это сравнимо с весом взрослой свиньи.

Несмотря на то, что череп найти не удалось, исследователи считают, что животное было травоядным или всеядным и питалось растительностью вдоль рек и ручьев.



Композиционное изображение сохраненных элементов скелета / Пол М. Барретт и другие авторы исследования для журнала Journal of Systematic Palaeontology

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Скелет Musango matusadonaensis оказался одним из самых полных образцов своего времени, найденных в регионе. Палеонтологам удалось откопать хребет, ребра, кости передних и задних конечностей.

Подробный анализ структуры костей показал, что динозавра было около 8 лет, и он почти достиг своего взрослого размера к моменту смерти. Более того, исследователи заметили на скелете следы заживления после серьезной травмы или инфекции, указывающих на выносливость этой особи.

Новый взгляд на эволюцию и экосистемы

Это открытие существенно изменяет научное понимание того периода, когда динозавры только начинали свое распространение по миру, но еще не стали доминирующими существами на суше.

Еще недавно мы предполагали, что динозавры, жившие в южной части Африки, были преимущественно одинаковыми,

– прокомментировал исследователь Музея естественной истории в Лондоне Пол Барретт

Но сейчас данные указывают, что Южная Африка состояла из нескольких отдельных экосистем, каждая из которых имела свой уникальный набор видов, а не была однородной территорией с одинаковой фауной.

Результаты работы команды ученых появились на страницах Journal of Systematic Palaeontology . Находка Musango подтверждает, что биоразнообразие того времени было значительно богаче, чем считалось ранее. Это стимулирует ученых к дальнейшим поискам в малоисследованных районах Зимбабве.

Это свидетельствует о том, что найденное нами до сих пор – только верхушка айсберга,

– добавил Пол Барретт.

Стоит напомнить, что в 2022 году в Зимбабве уже делали громкие открытия – тогда обнаружили древнейшего динозавра Африки Mbiresaurus raathi. Он жил около 230 миллионов лет назад, имел рост всего около 1 метра и весил до 30 килограммов. Последовательные находки таких разных видов делают страну одним из важнейших центров палеонтологических исследований в мире.