Мешканець кущів з берегів озера Каріба

Науковці виявили рештки динозавра на березі озера Каріба на півночі Зімбабве ще у 2018 році, проте детальний аналіз завершили лише зараз. Цей вид став п'ятим динозавром, якого офіційно ідентифікували на території країни. Назву Musango він отримав від місцевого слова мовою шона, що означає "той, хто живе в кущах", пише Phys.org.

На відміну від своїх гігантських родичів з довгою шиєю, які з'явилися на мільйони років пізніше, Musango мав досить легку статуру. Його довжина сягала близько 4,5 метра, а вага становила приблизно 222 кілограми – це можна порівняти з вагою дорослої свині.

Попри те, що череп знайти не вдалося, дослідники вважають, що тварина була травоїдною або всеїдною та харчувалася рослинністю вздовж річок і струмків.



Композиційне зображення збережених елементів скелета / Зображення Пол М. Барретт та інші автори дослідження для журналу Journal of Systematic Palaeontology

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Скелет Musango matusadonaensis виявився одним із найповніших зразків свого часу, знайдених у регіоні. Палеонтологам вдалося відкопати хребет, ребра, кістки передніх і задніх кінцівок.

Детальний аналіз структури кісток показав, що динозавру було близько 8 років, і він майже досяг свого дорослого розміру на момент смерті. Ба більше, дослідники помітили на скелеті сліди загоєння після серйозної травми або інфекції, що вказують на витривалість цієї особини.

Новий погляд на еволюцію та екосистеми

Це відкриття суттєво змінює наукове розуміння того періоду, коли динозаври тільки починали своє поширення світом, але ще не стали домінуючими істотами на суші.

Ще донедавна ми припускали, що динозаври, які жили в південній частині Африки, були переважно однаковими,

– прокоментував дослідник Музею природної історії в Лондоні Пол Барретт

Але зараз дані вказують на те, що Південна Африка складалася з кількох окремих екосистем, кожна з яких мала свій унікальний набір видів, а не була однорідною територією з однаковою фауною.

Результати роботи команди науковців з'явилися на сторінках Journal of Systematic Palaeontology. Знахідка Musango підтверджує, що біорізноманіття того часу було значно багатшим, ніж вважали раніше. Це стимулює вчених до подальших пошуків у малодосліджених районах Зімбабве.

Це свідчить про те, що знайдене нами досі – лише верхівка айсберга,

– додав Пол Барретт.

Варто нагадати, що у 2022 році в Зімбабве вже робили гучні відкриття – тоді знайшли найдавнішого динозавра Африки Mbiresaurus raathi. Він жив близько 230 мільйонів років тому, мав зріст лише близько 1 метра та важив до 30 кілограмів. Послідовні знахідки таких різних видів роблять країну одним із найважливіших центрів палеонтологічних досліджень у світі.