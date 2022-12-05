Неясно, когда появятся все эти функции, но вероятно это будет уже в ближайшем декабрьском обновлении операционных систем.
Интересно В коде Android 13 нашли упоминания о гибком смартфоне Google Pixel и планшете Pro-версии
Что нового
- Новый режим чтения на Android позволит изменять настройки шрифта, размера и цвета букв, а также преобразовывать текст в речь и управлять скоростью воспроизведения.
Новый режим чтения на Android: видео
- Новый виджет YouTube позволит получить доступ к ленте, подпискам, выбранным видео и другому контенту прямо с главного экрана.
- Google Фото получит новые варианты оформления праздничных фотографий студии Yao Cheng Design.
- У клавиатуры Gboard появится возможность совмещать больше смайликов в стикеры.
- Программа Google TV позволит транслировать контент прямо на телевизор одним касанием.
- Кроме того, смартфон можно использовать как пульт дистанционного управления для телевизора.
- Совместимые цифровые ключи для автомобилей можно будет передавать между смартфонами Pixel и iPhone через приложение цифрового кошелька.
- В Wear OS будут добавлены элементы для доступа к приложениям Контакты, Google Карты и Погода.
Для часов также обновили программу Google Keep. Ваши заметки и задания, написанные на телефоне, будут корректно отображаться на часах. Доступен просмотр меток и соавторов, а также пользовательские фоны и рисунки, которые ускорят распознавание важного для вас контента.
Со следующей недели вы также сможете использовать Google Assistant, чтобы быстро переходить к более чем 30 типам упражнений с помощью Adidas Running. Просто скажите "Hey Google, начни пробежку с adidas Running", и приложение откроется и начнет отслеживать вашу тренировку, записывая скорость, расстояние и пульс с помощью встроенного датчика ваших часов.