Неясно, когда появятся все эти функции, но вероятно это будет уже в ближайшем декабрьском обновлении операционных систем.

Интересно В коде Android 13 нашли упоминания о гибком смартфоне Google Pixel и планшете Pro-версии

Что нового

Новый режим чтения на Android позволит изменять настройки шрифта, размера и цвета букв, а также преобразовывать текст в речь и управлять скоростью воспроизведения.

Новый режим чтения на Android: видео

Новый виджет YouTube позволит получить доступ к ленте, подпискам, выбранным видео и другому контенту прямо с главного экрана.

Google Фото получит новые варианты оформления праздничных фотографий студии Yao Cheng Design.

У клавиатуры Gboard появится возможность совмещать больше смайликов в стикеры.

Программа Google TV позволит транслировать контент прямо на телевизор одним касанием.

Кроме того, смартфон можно использовать как пульт дистанционного управления для телевизора.

Совместимые цифровые ключи для автомобилей можно будет передавать между смартфонами Pixel и iPhone через приложение цифрового кошелька.

В Wear OS будут добавлены элементы для доступа к приложениям Контакты, Google Карты и Погода.

Для часов также обновили программу Google Keep. Ваши заметки и задания, написанные на телефоне, будут корректно отображаться на часах. Доступен просмотр меток и соавторов, а также пользовательские фоны и рисунки, которые ускорят распознавание важного для вас контента.

Со следующей недели вы также сможете использовать Google Assistant, чтобы быстро переходить к более чем 30 типам упражнений с помощью Adidas Running. Просто скажите "Hey Google, начни пробежку с adidas Running", и приложение откроется и начнет отслеживать вашу тренировку, записывая скорость, расстояние и пульс с помощью встроенного датчика ваших часов.