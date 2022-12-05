Неясно, коли саме з'являться всі ці функції, але ймовірно це буде вже у найближчому грудневому оновленні операційних систем.

Цікаво У коді Android 13 знайшли згадки про гнучкий смартфон Google Pixel і планшет Pro-версії

Що нового

Новий режим читання на Android дозволить змінювати налаштування шрифту, розміру та кольору літер, а також перетворювати текст на мовлення та керувати швидкістю відтворення.

Новий режим читання на Android: відео

Новий віджет YouTube дозволить отримати доступ до стрічки, підписок, обраних відео та іншого контенту прямо з головного екрана.

Google Фото отримає нові варіанти оформлення святкових фотографій студії Yao Cheng Design.

У клавіатури Gboard з'явиться можливість поєднувати більше смайликів у стікери.

Програма Google TV дозволить транслювати контент прямо на телевізор одним дотиком.

Крім того, смартфон можна буде використовувати як пульт дистанційного керування для телевізора.

Сумісні цифрові ключі для автомобілів можна буде передавати між смартфонами Pixel та iPhone через програму цифрового гаманця.

У Wear OS будуть додані елементи для доступу до програм Контакти, Google Карти та Погода.

Для годинників також оновили програму Google Keep. Ваші нотатки та завдання, написані на телефоні, будуть коректно виглядати на годиннику. Доступний перегляд міток та співавторів, а також користувацькі фони та малюнки, які прискорять розпізнавання важливого для вас контенту.

З наступного тижня ви також зможете використовувати Google Assistant, щоб швидко переходити до більш ніж 30 типів вправ за допомогою програми Adidas Running. Просто скажіть "Hey Google, розпочни пробіжку з adidas Running", і програма відкриється та почне відстежувати ваше тренування, записуючи швидкість, відстань і пульс за допомогою вбудованого датчика вашого годинника.