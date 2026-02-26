Финансовый директор HP Inc. Карен Паркхилл во время отчета за первый квартал 2026 финансового года заявила, что доля RAM в структуре затрат на производство ПК компании резко возросла. Если в четвертом квартале 2025 финансового года она составляла примерно 15 – 18%, то теперь достигает около 35% и будет оставаться на этом уровне до конца года. Об этом пишет ARStechnica.

Как дефицит памяти влияет на цены и конфигурации ПК HP?

По словам Паркхилл, расходы на память выросли примерно на 100% последовательно, и компания ожидает дальнейшего повышения цен в течение финансового года. Самое сильное влияние дефицита RAM на финансовые показатели HP прогнозируется во второй половине года.

Временный генеральный директор и член совета директоров Брюс Бруссард уточнил, что рост расходов обусловлен прежде всего подорожанием DRAM и NAND. По его словам, нестабильность на рынке памяти сохранится в течение всего 2026 финансового года и, вероятно, продолжится и в 2027-м.

Компания также предупредила о спаде общего адресного рынка для подразделения Personal Systems в текущем календарном году на двузначные проценты. Более высокие цены уже негативно влияют на спрос.

Чтобы сохранить прибыльность, HP повышает цены на ПК. В то же время компания, как и другие производители, пытается стимулировать спрос на модели с меньшим объемом оперативной памяти, чтобы не исчерпать ограниченные и дорогие запасы. Аналитики ранее предупреждали о возможном росте цен на ПК в пределах 15 – 20% и уменьшении объемов RAM в конфигурациях начального и среднего уровня.

Президент подразделения Personal Systems Кетан Патель отметил, что компания использует более широкий портфель решений с различными типами чипов, чтобы лучше балансировать спрос и предложение. Также HP выпускает более доступные модели с меньшим количеством функций и более низкими характеристиками памяти.

Как пишет Tomsguide, дополнительно компания опирается на долгосрочные соглашения для поддержания стабильности поставок. По словам руководства, HP расширила круг поставщиков и вдвое сократила время на квалификацию новых материалов, чтобы быстрее менять конфигурации продуктов. Также компания уменьшает логистические расходы благодаря сквозному планированию на основе ИИ.

Несмотря на вызовы, подразделение Personal Systems показало рост выручки на 11% в годовом измерении – до 10,3 млрд долларов за квартал. Продажи потребительских ПК в штуках выросли на 14% год к году, а корпоративных – на 11%. Таким образом, дефицит памяти не только меняет структуру расходов производителей, но и влияет на характеристики устройств и цены, которые видят конечные покупатели.