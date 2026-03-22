Как скрытые измерения влияют на законы физики и наше восприятие реальности?

Концепция дополнительных измерений часто упоминается в контексте теории струн – радикального набора идей, согласно которым все в мире состоит из невероятно крошечных струн. Вибрации этих объектов создают эффекты, которые мы воспринимаем как атомы, электроны или кварки. Однако для функционирования этой модели нужны скрытые пространства, где эти струны могли бы свободно существовать, оставаясь незаметными для человеческого глаза. Это порождает вопрос о том, где именно они находятся и почему мы их не видим, пишет 24 Канал.

Смотрите также Чем пахнут другие миры: какой запах можно почувствовать на Луне, Марсе и в открытом космосе

Если дополнительные измерения существуют, они могут решить критические проблемы современной науки. Например, это касается гравитации, которая значительно слабее других фундаментальных сил. Существует предположение, что часть гравитационной энергии просто утекает в скрытые измерения, что ослабляет ее влияние в нашем ощутимом мире.

Аналогично, ученые пытаются объяснить природу темной энергии: если размеры дополнительных измерений меняются со временем, это напрямую влияет на энергетический баланс известного нам четырехмерного пространства-времени.

Классическим примером для понимания этой концепции является повесть "Флатландия", где герои живут в двумерном мире, напоминая шайбы на льду. С их перспективы любая другая фигура выглядит как линия. Однако существо с тремя измерениями может видеть их сверху, наблюдая даже внутренние органы двумерных жителей. Более того, трехмерный наблюдатель способен вытянуть такую фигуру из ее плоскости, а для тех, кто остался во Флатландии, этот процесс выглядел бы как странное изменение поперечного сечения объекта, постепенно исчезающего объекта. Экстраполируя это на наш мир, можно предположить, что существо из высшего измерения могло бы заглянуть внутрь человека или даже выхватить его из нашей реальности.

Мембранный мир и гиперпространство

Одной из популярных моделей является гипотеза мембранного мира, предложенная в 1999 году. Она утверждает, что наша Вселенная является лишь тонкой пленкой или мембраной на границе многомерного космоса, который называют гиперпространством. В такой модели мы можем находиться на границе с космической пустотой. Элементарные частицы в этом случае – это лишь концы пятимерных струн, простирающихся в гиперпространство, но мы видим лишь их точки соприкосновения с нашей мембраной.

Дополнительные измерения не обязательно должны быть гигантскими. Они могут напоминать фигуры, вложенные друг в друга, или быть настолько крошечными, как микроскопические пузырьки в стекле. Такие "карманные вселенные" невозможно заметить невооруженным глазом, поскольку они меньше фотона. Однако их можно обнаружить с помощью косвенных признаков.

Например, гравитационная волна, проходя сквозь такой "пузырь", должна была бы немного изменить свою форму. Современные детекторы гравитационных волн, ускорители частиц и телескопы уже охотятся на эти едва заметные искривления или экзотические частицы, которые могут возникать только в многомерном пространстве, пишет New Scientist. Хотя прямых доказательств пока не найдено, именно подтверждение этой теории станет радикальным сдвигом в понимании строения Вселенной.