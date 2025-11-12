AI-аудиостартап ElevenLabs создал платформу Iconic Voice Marketplace, которая соединяет бренды с владельцами прав на голоса знаменитостей. Сервис позволяет компаниям официально получать разрешение на использование AI-копий голосов в рекламе, фильмах или аудиопроектах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ElevenLabs.

Как работает маркетплейс голосов ElevenLabs?

Основатели ElevenLabs отмечают, что их подход базируется на согласии правообладателей и честной компенсации. Платформа выступает посредником между брендами и владельцами интеллектуальной собственности, формализуя сделки и генерируя синтетические голоса. Доступ к маркетплейсу имеют только проверенные участники – это гарантирует прозрачность и защиту от несанкционированного использования.

Как пишет The Verge, некоторые голоса были созданы с помощью технологии клонирования, а другие – восстановлены на основе архивных записей. Среди доступных фигур есть как современные знаменитости, так и исторические фигуры: Майкл Кейн, Лайза Минелли, Джуди Гарленд, Марк Твен, Томас Эдисон, Алан Тьюринг, Дж. Роберт Оппенгеймер, Майя Энджелоу и другие.

Майкл Кейн, который сам разрешил использование своего голоса, отметил, что инициатива ElevenLabs не имеет целью "заменять голоса, а усиливать их". По его мнению, технология открывает новые возможности для рассказчиков и творческих людей во всем мире.

По словам представителей компании, платформа создана как "этический мост между технологиями и творчеством". Она должна решить споры вокруг несанкционированного использования голосов знаменитостей в искусственном интеллекте, которые в последнее время стали громкой проблемой в индустрии.

Всего на маркетплейсе сейчас доступно 28 голосов. ElevenLabs планирует постепенно расширять каталог, сохраняя принципы разрешения, прозрачности и справедливого вознаграждения для всех вовлеченных сторон.

Как OpenAI собирается изменить музыкальную индустрию?

OpenAI готовит инструмент, который сможет создавать музыку из текстовых и голосовых подсказок. Как сообщает The Information, компания сотрудничает со студентами музыкальной школы Джульярд, чтобы собрать данные для обучения модели.

Новый ИИ сможет, например, подбирать гитарное сопровождение к вокалу или создавать музыку для видео.Чтобы научить ИИ понимать музыкальную структуру, OpenAI привлекла студентов The Juilliard School — одного из самых престижных музыкальных учебных заведений США. Они помогают компании размечать ноты и партитуры, которые используют в качестве обучающих данных для модели.