Ирландская комиссия по защите данных объявила об открытии официального расследования в отношении платформы X, которая ранее работала под названием Twitter. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе во вторник. Сообщает Business Insider.

Почему ЕС расследует X из-за Grok?

Причиной стало появление и распространение на платформе сексуализированных изображений жителей Европейского Союза, созданных с помощью функций генеративного искусственного интеллекта чатбота Grok. По данным комиссии, речь идет об изображениях, созданные без согласия людей, в частности детей.

Ирландская комиссия отвечает за соблюдение Общего регламента о защите данных ЕС – GDPR. В сообщении указано, что компанию X официально проинформировали о начале проверки в понедельник.

На запрос журналистов относительно комментария X не ответила.

Grok – это чатбот, разработанный компанией xAI Илона Маска. Сейчас xAI является дочерней структурой его аэрокосмической компании SpaceX. За последние недели вокруг Grok и самой платформы X разгорелся международный скандал.

В январе появились сообщения, что пользователи Grok генерируют сексуализированные изображения реальных людей, среди которых были и несовершеннолетние. После этого ряд стран отреагировал ограничениями. Индонезия, Малайзия и Филиппины временно приостановили доступ к Grok.

Европейская комиссия также инициировала собственную проверку, а Министерство информационных технологий Индии направило письмо руководителю по комплаенсу индийского подразделения X с возражениями относительно работы сервиса.

В начале января генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сообщил о запуске расследования в отношении AI-дипфейков Grok.

Как пишет Lemonde, на фоне критики X ограничила инструмент генерации изображений Grok – его сделали доступным только для платных подписчиков. Впоследствии компания заявила, что прекратила создание сексуализированных изображений вообще. В то же время журналисты установили, что даже после этого в веб- и мобильных версиях Grok оставалась возможность обойти ограничения и получить подобный контент.

3 января Илон Маск написал в X: "Каждый, кто использует Grok для создания незаконного контента, будет нести такие же последствия, как и за загрузку незаконных материалов".