Ірландська комісія із захисту даних оголосила про відкриття офіційного розслідування щодо платформи X, яка раніше працювала під назвою Twitter. Про це регулятор повідомив у пресрелізі у вівторок. Повідомляє Business Insider.

Чому ЄС розслідує X через Grok?

Причиною стала поява та поширення на платформі сексуалізованих зображень жителів Європейського Союзу, створених за допомогою функцій генеративного штучного інтелекту чатбота Grok. За даними комісії, йдеться про зображення, створені без згоди людей, зокрема дітей.

Ірландська комісія відповідає за дотримання Загального регламенту про захист даних ЄС – GDPR. У повідомленні зазначено, що компанію X офіційно поінформували про початок перевірки в понеділок.

На запит журналістів щодо коментаря X не відповіла.

Grok – це чатбот, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Зараз xAI є дочірньою структурою його аерокосмічної компанії SpaceX. За останні тижні навколо Grok та самої платформи X розгорівся міжнародний скандал.

У січні з'явилися повідомлення, що користувачі Grok генерують сексуалізовані зображення реальних людей, серед яких були й неповнолітні. Після цього низка країн відреагувала обмеженнями. Індонезія, Малайзія та Філіппіни тимчасово призупинили доступ до Grok.

Європейська комісія також ініціювала власну перевірку, а Міністерство інформаційних технологій Індії направило листа керівнику з комплаєнсу індійського підрозділу X із запереченнями щодо роботи сервісу.

На початку січня генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта повідомив про запуск розслідування щодо AI-діпфейків Grok.

Як пише Lemonde, на тлі критики X обмежила інструмент генерації зображень Grok – його зробили доступним лише для платних підписників. Згодом компанія заявила, що припинила створення сексуалізованих зображень узагалі. Водночас журналісти встановили, що навіть після цього у веб- і мобільних версіях Grok залишалася можливість обійти обмеження та отримати подібний контент.

3 січня Ілон Маск написав у X: "Кожен, хто використовує Grok для створення незаконного контенту, нестиме такі самі наслідки, як і за завантаження незаконних матеріалів".