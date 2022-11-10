Наблюдения, продолжавшиеся с 1991 по 2021 год, показывают, что температура на Земле поднималась на 0,2 градуса в год. Однако для европейской зоны этот показатель составляет 0,5 градуса. Как следствие, альпийские ледники лишились 30 метров толщины льда за этот период. Ледниковый щит Гренландии тает и способствует ускорению повышения уровня Мирового океана. Летом 2021 года в Гренландии началось таяние ледников и впервые в истории наблюдений на самой высокой точке страны фиксировали осадки.

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Что известно

Превышение более чем вдвое должно заставить власти региона пересмотреть отношение к климатическим проблемам.

В последние два десятилетия жители еврозоны все чаще сталкиваются в летние месяцы со смертельно опасными "тепловыми волнами". В 2022 году в таких странах как Испания, Франция, Португалия и Великобритания термометры показывали более 40 градусов. В последней власти даже были вынуждены закрыть военную базу, потому что асфальт на ее взлетно-посадочной полосе просто расплавился. Схожая ситуация наблюдается в США, Южной Америке и Австралии.

Стремительное потепление влияет на всех, но более 500 000 человек уже ощутили последствия жары остро. Жара привела к смерти сотен людей по всему миру, а экономический ущерб оценивается экспертами на уровне 50 миллиардов долларов. В некоторых районах на фоне засухи отмечаются трудности с наличием питьевой воды. Условия жизни людей становятся не просто некомфортными, а опасными.

Причина роста темпов потепления, естественно, в деятельности человека. Властям всех стран Европы нужно усилить работу по сокращению выброса парниковых газов и пристальнее следить за всем, что влияет на экологию, чтобы нивелировать растущие проблемы. Ряд стран Европы добились значительных успехов в этом, однако вызовы остаются огромными.