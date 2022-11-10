Спостереження, які тривали з 1991 по 2021 рік, показують, що температура на Землі піднімалася на 0,2 градуса на рік. Однак для європейської зони цей показник становить 0,5 градуса. Як наслідок, альпійські льодовики втратили 30 метрів товщини льоду за цей період. Льодовиковий щит Гренландії тане і сприяє прискоренню підвищення рівня Світового океану. Влітку 2021 року в Гренландії почалося танення льодовиків і вперше в історії спостережень на найвищій точці країни фіксували опади.

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Що відомо

Перевищення більш ніж удвічі має змусити владу регіону переглянути ставлення до кліматичних проблем.

В останні два десятиліття жителі єврозони все частіше стикаються в літні місяці зі смертельно небезпечними "тепловими хвилями". У 2022 році у таких країнах, як Іспанія, Франція, Португалія та Велика Британія, термометри показували понад 40 градусів. В останній влада навіть була змушена закрити військову базу, бо асфальт на її злітно-посадковій смузі просто розплавився. Подібна ситуація спостерігається й у США, Південній Америці та Австралії.

Стрімке потепління впливає на всіх, але понад 500 000 людей вже відчули наслідки спеки найгостріше. Спека призвела до смерті сотень людей по всьому світу, а економічна шкода оцінюється експертами на рівні 50 мільярдів доларів. У деяких районах на тлі посухи відзначаються труднощі з наявністю питної води. Умови для життя людей стають не просто некомфортними, а небезпечними.

Причини зростання темпів потепління, звісно ж, у діяльності людини. Владі всіх країн Європи потрібно посилити роботу зі скорочення викиду парникових газів і пильніше стежити за всім, що впливає на екологію, щоб нівелювати зростаючі проблеми. Ряд країн Європи досягли значних успіхів у цьому, проте виклики залишаються величезними.