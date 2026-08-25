Стало очень дорого

Расходы на самую дорогую модель Fable 5 остановились на отметке 11% от общих расходов на инструменты искусственного интеллекта Anthropic, хотя ранее стремительно росли. Аналитики платежной группы Ramp собрали эту статистику на основе транзакций 70 тысяч американских компаний, пишет Futurism.

Эти цифры свидетельствуют об изменении в поведении корпоративных пользователей. Теперь они оставляют флагманские модели для самых сложных задач, а рутинную работу поручают более дешевым нейросетям. Среди таких альтернатив клиенты выбирают более старые продукты самой Anthropic или открытые модели от китайских конкурентов.

Большинству людей не нужно работать на пределе возможностей,

– прокомментировал Майлз Клементс, партнер венчурной фирмы Accel.

Модель Fable 5 пережила сложный старт в июне. Ажиотаж вокруг нее затмили заявления о способности автономно осуществлять кибератаки. Из-за этого администрация Трампа приказала Anthropic приостановить доступ к нейросети для иностранных клиентов из-за рисков для национальной безопасности.

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Позже правительство сняло экспортные ограничения, но надежды на ускорение внедрения Fable 5 после завершения политических споров не оправдались. Темпы внедрения новой модели отстают от предыдущих флагманских релизов компании. В июле годовой доход Anthropic достиг 65 миллиардов долларов, что значительно меньше оценки в 80 миллиардов долларов, которую прогнозировали инвесторы.

В то же время конкуренты из OpenAI стремительно догоняют лидера. После потери позиций в начале года годовая выручка создателей ChatGPT выросла до 40 миллиардов долларов. Этому способствовал выпуск новой модели GPT-5.6, которая значительно дешевле в использовании, чем Fable 5, и стимулирует продажи.

Некоторые эксперты видят в стабилизации затрат на Fable 5 положительные моменты. Директор по экономике общего искусственного интеллекта в Google DeepMind Алекс Имас утверждает, что Anthropic беспокоят общие затраты на все модели, а не только на флагманскую. По его словам, новая нейросеть является прекрасным дополнением к другим продуктам, что в итоге увеличивает общий доход компании.

Если экстраполировать предыдущие тенденции, то можно было бы ожидать, что Anthropic захватит рынок. Но из-за того, что новейшая модель OpenAI оказалась настолько хорошей, а Fable не оправдала ожиданий, все произошло наоборот,

– говорит Ара Харазян, главный экономист Ramp.

Прогнозировать будущее лидеров рынка искусственного интеллекта пока практически невозможно. Рынок быстро меняется, и компаниям придется адаптироваться к новым запросам пользователей, которые все чаще выбирают экономическую целесообразность вместо избыточной мощности.