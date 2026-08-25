Стало дуже дорого

Витрати на найдорожчу модель Fable 5 зупинилися на позначці 11% від загальних витрат на інструменти штучного інтелекту Anthropic, хоча раніше стрімко росли. Аналітики платіжної групи Ramp зібрали цю статистику на основі транзакцій 70 тисяч американських компаній, пише Futurism.

Ці цифри показують зміну в поведінці корпоративних користувачів. Тепер вони залишають флагманські моделі для найскладніших завдань, а рутинну роботу доручають дешевшим нейромережам. Серед таких альтернатив клієнти обирають старіші продукти самої Anthropic або відкриті моделі від китайських конкурентів.

Більшості людей не потрібно працювати на межі можливостей,

– прокоментував Майлз Клементс, партнер венчурної фірми Accel.

Модель Fable 5 мала складний старт у червні. Ажіотаж навколо неї затьмарили заяви про здатність автономно здійснювати кібератаки. Через це адміністрація Трампа наказала Anthropic призупинити доступ до нейромережі для іноземних клієнтів через ризики для національної безпеки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Пізніше уряд зняв експортні обмеження, але надії на прискорення впровадження Fable 5 після завершення політичних суперечок не виправдалися. Темпи впровадження нової моделі відстають від попередніх флагманських релізів компанії. У липні річний дохід Anthropic досяг 65 мільярдів доларів, що значно менше за оцінку у 80 мільярдів доларів, яку прогнозували інвестори.

Водночас конкуренти з OpenAI стрімко наздоганяють лідера. Після втрати позицій на початку року річний дохід творців ChatGPT зріс до 40 мільярдів доларів. Цьому сприяв випуск нової моделі GPT-5.6, яка значно дешевша у використанні за Fable 5 і стимулює продажі.

Деякі експерти бачать у стабілізації витрат на Fable 5 позитивні моменти. Директор з економіки загального штучного інтелекту в Google DeepMind Алекс Імас стверджує, що Anthropic хвилюють загальні витрати на всі моделі, а не лише на флагманську. За його словами, нова нейромережа є чудовим доповненням до інших продуктів, що в підсумку збільшує загальний дохід компанії.

Якщо екстраполювати попередні тенденції, то очікуєш, що Anthropic захопить ринок. Але через те, що новітня модель OpenAI виявилася настільки хорошою, а Fable не виправдала очікувань, усе сталося навпаки,

– каже Ара Харазян, головний економіст Ramp.

Прогнозувати майбутнє лідерів ринку штучного інтелекту наразі практично неможливо. Ринок швидко змінюється, і компаніям доведеться адаптуватися до нових запитів користувачів, які все частіше обирають економічну доцільність замість надлишкової потужності.