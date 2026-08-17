Ставка на конфиденциальность и лояльность

В то время как другие большие игроки рынка, такие как Google и Microsoft, постепенно ограничивают работу популярных расширений из-за перехода на новую архитектуру Manifest V3, Mozilla выбирает другой путь. Компания решила воспользоваться доверием пользователей, предложив интегрированное решение для владельцев iPhone и iPad, пишет Neowin.

В специальном документе разработчики описали экспериментальную функцию, которая позволяет блокировать рекламу нативно, не полагаясь на сторонние приложения.

Что именно заблокирует Firefox

Новый инструмент работает на сетевом уровне. Это означает, что программа распознает и останавливает загрузку рекламных элементов еще до того, как они появятся на экране. Система успешно борется с баннерами сторонних рекламных экосистем, трекерами, отслеживающими вашу активность, всплывающими окнами и надоедливыми видеовставками.

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В основе технологии лежит популярный список фильтрации EasyList:

Система опирается на список фильтров на основе EasyList, чтобы заблокировать многие объявления еще до их загрузки,

– прокомментировал разработчик Mozilla на официальной странице поддержки.

Не идеально, но эффективно

Несмотря на значительный прогресс, разработчики признают, что блокировщик не всемогущ. Различные сайты используют разные технологии для показа рекламы, поэтому некоторые объявления могут проникать через защиту.

Различные веб-сайты используют разные технологии для показа рекламы, поэтому заблокировать абсолютно все объявления может быть невозможно,

– заявили в Mozilla.

Кроме того, Firefox сознательно не будет блокировать рекламу на страницах результатов поиска, таких как Google Search, а также собственные спонсируемые материалы от Mozilla.

Поскольку функция экспериментальная, ее внедряют постепенно для ограниченного круга пользователей.

Как включить защиту

По умолчанию функция отключена. Чтобы опробовать ее, необходимо открыть меню Firefox на iOS, зайти в раздел "Настройки", перейти к пункту "Просмотр", затем выбрать "Контент" и включить переключатель "Блокировщик рекламы".

Также разработчики предусмотрели возможность быстрого включения или отключения блокировки для конкретных сайтов непосредственно во время серфинга через меню страницы.

Пока неизвестно, когда эта технология станет доступна для всех пользователей без исключения и когда она появится на Android и других операционных системах.