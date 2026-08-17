Ставка на приватність і лояльність

Поки інші великі гравці ринку, як-от Google та Microsoft, поступово обмежують роботу популярних розширень через перехід на нову архітектуру Manifest V3, Mozilla обирає інший шлях. Компанія вирішила капіталізувати довіру користувачів, запропонувавши інтегроване рішення для власників iPhone та iPad, пише Neowin.

У спеціальному документі розробники описали експериментальну функцію, яка дозволяє блокувати рекламу нативно, не покладаючись на сторонні додатки.

Що саме заблокує Firefox

Новий інструмент працює на мережевому рівні. Це означає, що програма розпізнає та зупиняє завантаження рекламних елементів ще до того, як вони з'являться на екрані. Система успішно бореться з банерами сторонніх рекламних екосистем, трекерами, що стежать за вашою активністю, спливаючими вікнами та набридливими відеовставками.

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В основі технології лежить популярний список фільтрації EasyList:

Система покладається на список фільтрів на основі EasyList, щоб заблокувати багато оголошень ще до їх завантаження,

– прокоментував розробник Mozilla на офіційній сторінці підтримки.

Не ідеально, але дієво

Попри значний прогрес, розробники визнають, що блокувальник не є всесильним. Різні сайти використовують різні технології для показу реклами, тому деякі оголошення можуть проникати через захист.

Різні вебсайти використовують різні технології для показу реклами, тому заблокувати абсолютно всі оголошення може бути неможливо,

– заявили у Mozilla.

Крім того, Firefox свідомо не блокуватиме рекламу на сторінках результатів пошуку, таких як Google Search, а також власні спонсоровані матеріали від Mozilla.

Оскільки функція експериментальна, її впроваджують поступово для обмеженого кола користувачів.

Як активувати захист

За замовчуванням функція вимкнена. Щоб випробувати її, необхідно відкрити меню Firefox на iOS, перевірити розділ Налаштування, перейти до пункту Перегляд, далі обрати Контент і активувати перемикач "Блокувальник реклами".

Також розробники передбачили можливість швидкого вмикання або вимикання блокування для конкретних сайтів безпосередньо під час серфінгу через меню сторінки.

Поки що невідомо, коли ця технологія стане доступною для всіх користувачів без винятку й коли вона прийде на Android та інші операційні системи.