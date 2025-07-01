Одной из главных инноваций стала поддержка HDR (High Dynamic Range), которая позволяет воспроизводить более широкий диапазон цветов и яркости, приближая изображение к восприятию человеческим глазом, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Логично предположить, что теперь изображения станут существенно "тяжелее", однако для хранения таких данных нужно всего четыре дополнительных байта.

Еще одним важным изменением является включение формата анимации APNG в стандарт. Первоначально предложенный Mozilla, APNG уже поддерживается большинством браузеров и программ. Теперь анимированные PNG станут полноценной альтернативой GIF-изображениям, но с лучшим качеством, поскольку сжатие происходит без потерь.

Кроме того, формат PNG теперь имеет встроенную поддержку метаданных Exif. Ранее информацию об авторстве, настройках камеры или геолокации можно было добавить только с помощью сторонних инструментов и различных обходных путей. Теперь эти данные будут встраиваться и сохраняться так же легко, как в файлах JPEG.

Поддержка и доступность

Новый стандарт уже поддерживается большинством современных браузеров, таких как Chrome, Safari и Firefox, а также операционными системами iOS и macOS. Кроме того, поддержка реализована в программах, таких как Photoshop и DaVinci Resolve. Пользователям не нужно выполнять никаких дополнительных действий для использования обновленного формата.

Кроме того, рабочая группа PNG объявила о планах на дальнейшие обновления. Четвертая версия стандарта планирует улучшить совместимость между HDR и обычными изображениями, тогда как пятая версия оптимизирует алгоритмы сжатия и добавит поддержку параллельной обработки файлов.