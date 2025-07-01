Однією з головних інновацій стала підтримка HDR (High Dynamic Range), яка дозволяє відтворювати ширший діапазон кольорів і яскравості, наближаючи зображення до сприйняття людським оком, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Логічно припустити, що тепер зображення стануть суттєво "важчими", однак для зберігання таких даних потрібно лише чотири додаткові байти.

Ще однією важливою зміною є включення формату анімації APNG до стандарту. Спочатку запропонований Mozilla, APNG уже підтримується більшістю браузерів і програм. Тепер анімовані PNG стануть повноцінною альтернативою GIF-зображенням, але з кращою якістю, оскільки стиснення відбувається без втрат.

Крім того, формат PNG тепер має вбудовану підтримку метаданих Exif. Раніше інформацію про авторство, налаштування камери чи геолокацію можна було додати лише за допомогою сторонніх інструментів і різних обхідних шляхів. Відтепер ці дані вбудовуватимуться та зберігатимуться так само легко, як у файлах JPEG.

Підтримка та доступність

Новий стандарт уже підтримується більшістю сучасних браузерів, таких як Chrome, Safari та Firefox, а також операційними системами iOS і macOS. Крім того, підтримка реалізована в програмах, таких як Photoshop і DaVinci Resolve. Користувачам не потрібно виконувати жодних додаткових дій для використання оновленого формату.

Крім того, робоча група PNG оголосила про плани на подальші оновлення. Четверта версія стандарту планує покращити сумісність між HDR і звичайними зображеннями, тоді як п’ята версія оптимізує алгоритми стиснення та додасть підтримку паралельної обробки файлів.