Однією з головних інновацій стала підтримка HDR (High Dynamic Range), яка дозволяє відтворювати ширший діапазон кольорів і яскравості, наближаючи зображення до сприйняття людським оком, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.
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Логічно припустити, що тепер зображення стануть суттєво "важчими", однак для зберігання таких даних потрібно лише чотири додаткові байти.
Ще однією важливою зміною є включення формату анімації APNG до стандарту. Спочатку запропонований Mozilla, APNG уже підтримується більшістю браузерів і програм. Тепер анімовані PNG стануть повноцінною альтернативою GIF-зображенням, але з кращою якістю, оскільки стиснення відбувається без втрат.
Крім того, формат PNG тепер має вбудовану підтримку метаданих Exif. Раніше інформацію про авторство, налаштування камери чи геолокацію можна було додати лише за допомогою сторонніх інструментів і різних обхідних шляхів. Відтепер ці дані вбудовуватимуться та зберігатимуться так само легко, як у файлах JPEG.
Підтримка та доступність
Новий стандарт уже підтримується більшістю сучасних браузерів, таких як Chrome, Safari та Firefox, а також операційними системами iOS і macOS. Крім того, підтримка реалізована в програмах, таких як Photoshop і DaVinci Resolve. Користувачам не потрібно виконувати жодних додаткових дій для використання оновленого формату.
Крім того, робоча група PNG оголосила про плани на подальші оновлення. Четверта версія стандарту планує покращити сумісність між HDR і звичайними зображеннями, тоді як п’ята версія оптимізує алгоритми стиснення та додасть підтримку паралельної обробки файлів.
Що таке PNG
Формат Portable Network Graphics (PNG) був створений як покращена та непатентована альтернатива формату GIF (Graphics Interchange Format). Ідея виникла в 1995 році, коли Томас Бутелл, натхненний дискусіями в онлайн-спільноті, запропонував розробити новий формат для зображень, який би підтримував стиснення даних без втрат.
Це стало відповіддю на обмеження GIF, зокрема через патентні проблеми з алгоритмом стиснення LZW, що належав Unisys. У січні 1995 року було сформовано робочу групу, яка за кілька тижнів визначила специфікації нового формату, названого PNG.
Офіційно специфікація PNG була опублікована 1 жовтня 1996 року, а в 1998 році формат став міжнародним стандартом ISO/IEC 15948. PNG швидко здобув популярність завдяки підтримці прозорості, широкого діапазону кольорів і ефективного стиснення без втрати якості.
На відміну від GIF, який обмежувався 256 кольорами, PNG підтримував 24-бітний колір і 8-бітну прозорість, що зробило його ідеальним для вебграфіки. До початку 2000-х років більшість браузерів і графічних програм почали підтримувати PNG, закріпивши його статус одного з ключових форматів в інтернеті.