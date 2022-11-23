В NASA отметили, что полет корабля Orion проходит в штатном режиме, и серьезных проблем в реализации миссии Artemis 1 пока не возникало. Как сообщает 24 канал, фото были сделаны во время корректировки траектории полета Orion, когда маршевый двигатель корабля включился на 2,5 минуты.

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В это время космический корабль находился в области обратной стороны Луны, которая не видна с Земли, поэтому связь с наземным центром управления отсутствовала в течение 34 минут.

Следующий манёвр Orion запланирован на 25 ноября, в результате чего корабль выйдет на дальнюю орбиту вокруг Луны. Представитель NASA пообещал в дальнейшем публиковать больше фотографий, как только новые снимки поступят от космического аппарата, и их публикация будет одобрена руководством ведомства.

Интересно, что 5 декабря Orion еще раз сблизится с Луной во время маневра, который будет осуществлен для возвращения на Землю. Ожидается, что в этот период корабль пролетит над областью, где в прошлом веке производили высадку астронавтов в рамках программы "Аполлон".

Подробнее о Artemis 1

Миссия Artemis 1 предназначена для проверки надежности систем космического корабля Orion. Если она будет признана успешной, то в рамках миссии Artemis 2 в полет вокруг Луны 2024 года отправится экипаж астронавтов. В случае успеха и этой миссии в 2025 году NASA планирует высадить на поверхность Луны экипаж астронавтов во время миссии Artemis 3. Это будет первая подобная высадка со времени реализации последней миссии "Аполлон" в 1972 году.

Кстати, больше информации о миссии Artemis 1 и всех ее экспериментах, читайте в нашем специальном большом материале, где все подробно расписано.

Хотя нынешний полет корабля Orion происходит в автоматическом режиме, внутри находятся три манекена, к которым подключены различные датчики, предназначенные для фиксации температуры, уровня воздействия радиации и других факторов. В оснащении корабля также голосовой ассистент Callisto, разработанный компанией Amazon в сотрудничестве с Lockheed Martin и Cisco. В будущих пилотируемых миссиях голосовой помощник станет одним из инструментов взаимодействия между экипажем и наземным центром управления.

Нынешняя миссия Artemis 1 продлится до 11 декабря. На завершающем этапе Orion должен войти в атмосферу Земли и приводить у берегов США в Тихом океане.

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