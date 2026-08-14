Что показали тесты Gemini 3.7 Flash?

Новая Gemini 3.7 Flash уже продемонстрировала заметный прогресс в работе с кодом, веб-разработке и анализе данных, пишет 9to5Google. В Google отмечают, что модель была создана с учетом отзывов разработчиков и новых алгоритмических подходов, которые планируется перенести и в будущие версии. Во время анонса представители компании привели результаты тестов, в которых новинка опередила свою предшественницу Gemini 3.6 Flash в нескольких ключевых категориях.

В специализированном тесте DeepSWE v1.1 для оценки кодирования показатель эффективности модели вырос с 49,0% до 65,3% по сравнению с версией 3.6 Flash.

В бенчмарке FrontierCode 1.1 Main результат вырос с 34,4% до 43,6%.

Отдельно в рейтинге WebDev Arena от Arena.ai новая нейросеть набрала 1588 баллов против 1538 у предыдущей версии.

В Google отмечают, что модель лучше справляется с созданием функциональных интерфейсов и требует меньшего количества запросов.

Почему еще усовершенствовали модель

Gemini 3.7 Flash получила улучшения для работы с документами в сфере финансов, юриспруденции и бионаук. В тесте GDP.pdf по обработке сложных файлов она набрала 34,0% против 22,0% у Gemini 3.6 Flash.

В бенчмарке AutomationBench, который проверяет выполнение реальных бизнес-процессов, показатель вырос с 17,0% до 30,4%. Отдельно разработчики обновили защитные механизмы, призванные предотвратить потенциальное злоупотребление технологией в кибератаках, а также в химической, биологической, радиологической и ядерной сферах.

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Несмотря на расширенные возможности, стартовую цену установили на уровне 0,75 доллара США за 1 миллион входных токенов и 3,75 доллара США за 1 миллион выходных токенов. В Google подчеркнули, что это вдвое дешевле, чем первоначальная стоимость предыдущей версии.

Как модель показала себя в реальном использовании?

Журналистка Tom's Guide Аманда Касвелл протестировала Gemini 3.7 Flash с помощью персонального помощника Gemini Spark, доступного подписчикам тарифных планов Google AI Pro и Ultra в США. Она попросила нейросеть проанализировать письма в Gmail и файлы на Google Диске за последние 30 дней и составить календарь дел.

По словам журналистки, алгоритм обнаружил пропущенные заказы на школьную форму для детей, напоминания об обновлении страховки и уведомления об истечении срока действия банковской карты. Это помогло избежать задержек с оплатой коммунальных услуг и связи.

Модель лучше адаптируется к препятствиям, уточняет намерения при необходимости и выполняет инструкции с большей точностью,

– прокомментировал автор материала Абнер Ли из издания 9to5Google.

После обновления Gemini 3.7 Flash также стала доступна в инструментах Google Antigravity, AI Studio, Android Studio, Gemini Enterprise Agent Platform и в приложении Gemini Enterprise.