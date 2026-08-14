Що показали тести Gemini 3.7 Flash?

Нова Gemini 3.7 Flash уже показала відчутний прогрес у роботі з кодом, веброзробкою та аналізом даних, пише 9to5Google. У Google кажуть, що модель створили з урахуванням відгуків розробників і нових алгоритмічних підходів, які планують перенести й у майбутні версії. Під час анонсу представники компанії навели результати тестів, де новинка випередила попередницю Gemini 3.6 Flash у кількох ключових категоріях.

У спеціалізованому тесті DeepSWE v1.1 для оцінки кодингу показник ефективності моделі зріс із 49,0% до 65,3% порівняно з версією 3.6 Flash.

На бенчмарку FrontierCode 1.1 Main результат піднявся з 34,4% до 43,6%.

Окремо в рейтингу WebDev Arena від Arena.ai нова нейромережа набрала 1588 балів проти 1538 у попередньої версії.

У Google зазначають, що модель краще справляється зі створенням функціональних інтерфейсів і потребує менше запитів.

У чому ще посилили модель

Gemini 3.7 Flash отримала покращення для роботи з документами у фінансах, юриспруденції та біонауках. У тесті GDP.pdf для обробки складних файлів вона набрала 34,0% проти 22,0% у Gemini 3.6 Flash.

У бенчмарку AutomationBench, який перевіряє виконання реальних бізнес-процесів, показник зріс із 17,0% до 30,4%. Окремо розробники оновили захисні механізми, які мають запобігати потенційному зловживанню технологією у кібернападах, а також у хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних напрямках.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Попри розширені можливості, стартову ціну встановили на рівні 0,75 долара США за 1 мільйон вхідних токенів і 3,75 долара США за 1 мільйон вихідних токенів. У Google наголосили, що це вдвічі дешевше за початкову вартість попередньої версії.

Як модель показала себе в реальному використанні?

Журналістка Tom's Guide Аманда Касвелл перевірила Gemini 3.7 Flash через персонального помічника Gemini Spark, доступного передплатникам тарифів Google AI Pro та Ultra у США. Вона попросила нейромережу проаналізувати листи у Gmail і файли на Google Диску за останні 30 днів та скласти календар справ.

За словами журналістки, алгоритм знайшов пропущені шкільні форми для дітей, нагадування про оновлення страховки та повідомлення про завершення терміну дії банківської картки. Це допомогло уникнути затримки з оплатою комунальних послуг і зв'язку.

Модель краще адаптується до перешкод, уточнює наміри за потреби та виконує інструкції з більшою точністю,

– прокоментував автор матеріалу Абнер Лі з видання 9to5Google.

Після оновлення Gemini 3.7 Flash також стала доступною в інструментах Google Antigravity, AI Studio, Android Studio, Gemini Enterprise Agent Platform та в додатку Gemini Enterprise.