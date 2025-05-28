Будущее смартфонов: одно приложение, чтобы править всеми

Карл Пей считает, что креативные технологические фирмы прошлого стали слишком большими и корпоративными и потеряли свою инновационность. Он отметил, что раньше Apple, особенно в эпоху iPod и первых iPhone, была для него большим источником вдохновения. Однако сейчас он считает, что компания изменилась, а такие проекты, как Apple Intelligence, оказались "провалом" и вызвали скептицизм у потребителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью CEO Nothing для издания Wired.

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Но Пей называет себя большим сторонником искусственного интеллекта. Он верит в его большое будущее и убежден, что именно смартфон станет главным устройством для доступа к нему, а не какие-то другие гаджеты, которые сейчас разрабатывают некоторые представители индустрии.

Как известно, Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и OpenAI разрабатывают загадочное устройство, которое может стать следующим большим шагом в персональной электронике. Его подают как "третье главное" устройство для пользователя, после iPhone и MacBook.

Как бы там ни было, но Пей прогнозирует, что со временем необходимость в использовании отдельных приложений исчезнет. Вместо этого операционная система телефона станет единственным приложением, которое будет "знать" пользователя, будет оптимизировано конкретно под него и сможет предлагать и автоматически выполнять действия, основываясь на ситуации, времени, месте и графике. Сейчас пользователям приходится выполнять задачи шаг за шагом, разблокируя телефон. В будущем же телефон проактивно будет предлагать, что сделать, и автоматизировать эти действия.

Это весьма радикальная идея для современного уровня технологий, но Карл Пей говорит, что это придет постепенно. Разработчики будут внедрять все новые предложения и получать обратную связь, чтобы привести пользователей к этому изменению.

По его оценкам, полный переход на такую модель займет от семи до десяти лет. Он признает, что многие хотели бы увидеть это раньше, но считает, что люди все еще любят пользоваться приложениями, поэтому процесс не будет быстрым.