Майбутнє смартфонів: один додаток, щоб правити всіма

Карл Пей вважає, що креативні технологічні фірми минулого стали надто великими та корпоративними і втратили свою інноваційність. Він зазначив, що раніше Apple, особливо в епоху iPod та перших iPhone, була для нього великим джерелом натхнення. Однак зараз він вважає, що компанія змінилася, а такі проєкти, як Apple Intelligence, виявилися "провалом" і викликали скептицизм у споживачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю CEO Nothing для видання Wired.

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Але Пей називає себе великим прихильником штучного інтелекту. Він вірить у його велике майбутнє й переконаний, що саме смартфон стане головним пристроєм для доступу до нього, а не якісь інші ґаджети, які зараз розробляють деякі представники індустрії.

Як відомо, Колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв і OpenAI розробляють загадковий пристрій, який може стати наступним великим кроком у персональній електроніці. Його подають як "третій головний" пристрій для користувача, після iPhone і MacBook.

Хай там як, але Пей прогнозує, що з часом необхідність у використанні окремих додатків зникне. Натомість операційна система телефона стане єдиним додатком, який "знатиме" користувача, буде оптимізований конкретно під нього та зможе пропонувати й автоматично виконувати дії, ґрунтуючись на ситуації, часі, місці та графіку. Зараз користувачам доводиться виконувати завдання крок за кроком, розблоковуючи телефон. У майбутньому ж телефон проактивно пропонуватиме, що зробити, і автоматизуватиме ці дії.

Це вельми радикальна ідея для сучасного рівня технологій, але Карл Пей каже, що це прийде поступово. Розробники будуть впроваджувати все нові пропозиції та отримувати зворотний зв'язок, щоб привести користувачів до цієї зміни.

За його оцінками, повний перехід на таку модель займе від семи до десяти років. Він визнає, що багато хто хотів би побачити це раніше, але вважає, що люди все ще люблять користуватися додатками, тому процес не буде швидким.