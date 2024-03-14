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Когда журналистка The Wall Street Journal спросила Миру Мурати о видеоконтенте с обнаженным телом, она сказала: "Я не уверена. Вы можете себе представить, что существуют творческие условия, в которых художники, возможно, хотели бы иметь больше контроля над этим. Сейчас мы работаем с художниками, творцами из разных сфер, чтобы выяснить, что будет полезным, какой уровень гибкости должен обеспечить инструмент".

Смотрите также ИИ Sora от OpenAI для преобразования текста в видео станет общедоступным позже в этом году

Использование ИИ-генераторов изображений показало, насколько эта технология может быть опасной, особенно когда ее используют для создания поддельной порнографии с реальными людьми. В январе пользователи завалили соцсеть X сгенерированными порнографическими изображениями Тейлор Свифт. А на прошлой неделе в США прогремел громкий скандал, когда школьников средней школы во Флориде арестовали за то, что они создавали обнаженные фотографии своих одноклассников.

В то же время такие реалистичные видео с обнаженной натурой, как у Sora, могли бы произвести революцию в порноиндустрии. Существует причина, почему OpenAI не исключает этого полностью, несмотря на то, сколько хаоса создали генераторы изображений обнаженной натуры. Порно — это индустрия стоимостью 97 миллиардов долларов, и создание видео с искусственным интеллектом могло бы устранить проблемы, связанные с торговлей людьми и сексуальным насилием. Неясно, включают ли эти "создатели из разных отраслей" звезд фильмов для взрослых, но это, определенно, должны были бы быть создатели с опытом в создании видео с обнаженной натурой.

Работа продолжается

По словам Мурати, команда OpenAI по разработке Sora сейчас работает над функциями редактирования видео, что может стать поворотным моментом в использовании Sora как настоящего инструмента для кинематографистов. Sora не будет иметь звука, по крайней мере в этой первой версии, но это то, над чем OpenAI будет работать в будущем.

Мурати также подтвердила, что Sora обучалась на фотографиях с Shutterstock, опираясь на партнерство OpenAI с фотобанком, а также на "общедоступные данные и другие лицензированные данные". OpenAI отказывается вдаваться в подробности относительно данных для обучения, хотя говорит, что, возможно, были использованы публичные видео из Instagram и Facebook.

Напомним, прошлом месяце мир был буквально шокирован первой демонстрацией Sora от OpenAI. Технология создала гиперреалистичные видеоролики, сгенерированные ИИ. Ранние демо-версии Sora были впечатляющими, включая детальные видео с шерстистыми мамонтами, городскими пейзажами и мультяшными мирами.