Загадка острова Врангеля

Команда ученых достигла впечатляющих результатов, проанализировав древнюю ДНК 521 шерстистых мамонтов с территории Евразии и Северной Америки. Среди них 448 особей были секвенированы впервые. Самой большой неожиданностью стала находка с острова Врангеля – последнего пристанища мамонтов на Земле. Генетический анализ показал, что одно из животных не было ни типичной самкой с набором XX, ни самцом с набором XY, пишет IFLScience.

Этот мамонт обладал редкой комбинацией половых хромосом, известной как мозаицизм X0/XX. В медицине такое состояние у людей называют синдромом Шерешевского–Тернера. Это означает, что в части клеток организма была только одна копия X-хромосомы, а в других – две. Такое явление зафиксировали у вымершего вида впервые в истории науки.

Мы точно не ожидали найти так, но это было действительно увлекательно,

– прокомментировала доктор Ханна Мутс, постдокторантка Центра палеогенетики и ведущая автор исследования.

Пока что ученым трудно сказать, как именно эта генетическая особенность влияла на внешний вид или поведение животного. Например, у лошадей особи с набором X0 обычно не имеют очевидных физических отличий от типичных самок, хотя часто остаются бесплодными из-за аномалий развития яичников. Поскольку ДНК извлекли только из костей, невозможно установить, как именно различные популяции клеток распределились в теле мамонта.

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Охотники отдавали предпочтение самкам

Помимо генетических аномалий, исследование, опубликованное в журнале Current Biology, раскрыло интересные детали взаимодействия мамонтов и первобытных людей в период между 30 000 и 20 000 лет назад. Ученые изучили 100 костей со специальных мест разборки туш и 421 образец животных, умерших естественной смертью.

Статистика оказалась поразительной. Среди мамонтов, погибших самостоятельно, то есть от естественной смерти, 66 процентов составляли самцы. Однако на местах охоты ситуация была противоположной: 70 процентов убитых животных были самками. Исследователи считают, что причина такой избирательности не размеры животных, а их социальное поведение, схожее с привычками современных слонов.

Взрослые самцы обычно больше бродят, тогда как стада во главе с самками придерживаются более регулярных маршрутов передвижения, что могло облегчить их поиск,

– добавила Ханна Мутс.

Самки передвигались большими группами по предсказуемым сезонным маршрутам. Это позволяло древним охотникам выслеживать их и загонять в ловушки. Несмотря на то, что взрослые особи могли достигать 3,7 метра в высоту и весить более 8 тонн, люди научились эффективно использовать их предсказуемость.

Доктор Давид Диез дель Молино отметил, что такие открытия стали возможными лишь благодаря последним технологическим достижениям, в частности усовершенствованным эталонным геномам и новым методам работы с деградированной древней ДНК.