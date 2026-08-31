Стилус в iPhone

Инсайдеры уже давно обсуждают разработку этого революционного устройства. Известный аналитик Марк Гурман в своем информационном бюллетене Power On сообщил, что компания тестировала специальный стилус для будущего гибкого смартфона. Несмотря на то, что разработчики планируют релиз в ближайшие дни, шансы на выход аксессуара остаются мизерными, пишет Neowin.

Интересно, что в свое время Стив Джобс не слишком благосклонно относился к стилусам:

Кому нужен стилус? Его нужно доставать, прятать, а потом вы его теряете. Фу. Никому не нужен стилус. Так что давайте не будем использовать стилус. Мы собираемся использовать лучшее указательное устройство в мире,

– говорил во время презентации оригинального iPhone в 2007 году генеральный директор Apple Стив Джобс, имея в виду палец.

Первые слухи о разработке гибкого смартфона от Apple появились еще в 2021 году. Настоящий информационный взрыв произошел весной и летом 2026 года, когда в сети были опубликованы фотографии макетов, которые производители чехлов используют для разработки своих аксессуаров. На основе этих прототипов аналитики сделали первые выводы о конструкции новинки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Компания решила отказаться от формата высокой раскладки в пользу книжного дизайна с горизонтальной складкой (форма, похожая на паспорт). Внешний экран получит диагональ около 13,97 сантиметров, а внутренний дисплей будет иметь размер от 19,81 до 20,32 сантиметров.

Для нового устройства разработчики также изменили систему безопасности. Вместо привычного распознавания лица Face ID разработчики интегрировали сканер отпечатков пальцев Touch ID в боковую кнопку питания.

Что касается загадочного стилуса, разработчики создали прототип, который оказался значительно короче и толще стандартного Apple Pencil для планшетов iPad. Разработчики спроектировали этот компактный стилус так, чтобы он крепился к боковой грани смартфона с помощью магнитов для хранения и беспроводной зарядки.

Стоит отметить, что это отличается от подхода конкурентов. Например, у Samsung стилус всегда прячется в самом телефоне – в устройстве есть специальное отверстие. Такое решение Apple может оказаться неудачным, поскольку стилус, который просто закреплен сбоку на магните, можно легко потерять.

Однако эксперты предполагают, что Apple может вообще полностью отказаться от этой идеи почему-то именно из-за исторического неприятия стилусов Стивом Джобсом.

Кроме того, новый гаджет станет серьезным испытанием для кошельков покупателей. Складной iPhone может оказаться самым дорогим телефоном в истории бренда. Аналитики прогнозируют стартовую стоимость базовой модели в пределах от 1 999 до 2 320 долларов. Если же покупатели захотят приобрести версию с объемом памяти 1 терабайт, им придется выложить почти 2 900 долларов. Компания позиционирует новинку как премиальный продукт для самых взыскательных пользователей.