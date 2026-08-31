Стилус в iPhone

Інсайдери тривалий час обговорюють розробку цього революційного пристрою. Відомий аналітик Марк Гурман у своєму інформаційному бюлетені Power On повідомив, що компанія тестувала спеціальний олівець для майбутнього гнучкого смартфона. Попри те, що розробники планують реліз найближчими днями, шанси на вихід аксесуара залишаються мізерними, пише Neowin.

Цікаво, що свого часу Стів Джобс був не надто прихильним до стилусів:

Хто хоче стилус? Його треба діставати, ховати, а потім ви його втрачаєте. Фу. Нікому не потрібен стилус. Тож давайте не використовувати стилус. Ми збираємося використовувати найкращий вказівний пристрій у світі,

– казав під час презентації оригінального iPhone у 2007 році генеральний директор Apple Стів Джобс, маючи на увазі палець.

Перші чутки про розробку гнучкого смартфона від Apple з'явилися ще у 2021 році. Справжній інформаційний вибух стався навесні та влітку 2026 року, коли в мережі опублікували фотографії макетів, які виробники чохлів використовують для розробки своїх аксесуарів. На основі цих прототипів аналітики зробили перші висновки про конструкцію новинки.

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Компанія вирішила відмовитися від формату високої розкладачки на користь книжкового дизайну з горизонтальним складанням (форма, схожа на паспорт). Зовнішній екран отримає діагональ близько 13,97 сантиметрів, а внутрішній дисплей матиме розмір від 19,81 – 20,32 сантиметрів.

Для нового пристрою розробники також змінили систему безпеки. Замість звичного розпізнавання обличчя Face ID розробники інтегрували сканер відбитків пальців Touch ID у бічну кнопку живлення.

Щодо загадкового стилуса, розробники створили прототип, який виявився значно коротшим і товстішим за стандартний Apple Pencil для планшетів iPad. Розробники спроєктували цей компактний олівець так, щоб він кріпився до бічної грані смартфона за допомогою магнітів для зберігання та бездротового заряджання.

Варто зазначити, що це відрізняється від того, як це роблять конкуренти. Наприклад, у Samsung стилус завжди ховається в сам телефон – у пристрої є спеціальний отвір. Таке рішення Apple може виявитися невдалим, оскільки стилус, який просто закріплений збоку на магніті, можна легко загубити.

Проте фахівці припускають, що Apple може взагалі повністю відмовитися від цієї ідеї саме через історичне неприйняття стилусів Стівом Джобсом.

Крім того, новий гаджет стане серйозним випробуванням для гаманців покупців. Складаний iPhone може виявитися найдорожчим телефоном в історії бренду. Аналітики прогнозують стартову вартість базової моделі в межах від 1 999 – 2 320 доларів. Якщо ж покупці захочуть придбати версію з об'ємом пам'яті 1 терабайт, їм доведеться викласти майже 2 900 доларів. Компанія позиціонує новинку як преміальний продукт для найбільш вимогливих користувачів.