Дизайн и невероятная прочность корпуса

Главным достижением разработчиков стало заметное уменьшение габаритов устройства. Новый Pixel 11 Pro Fold стал самым тонким складным смартфоном компании на сегодняшний день – его толщина в сложенном состоянии составляет всего 10,1 миллиметра. Также инженерам удалось снизить вес устройства на 10% – теперь смартфон весит 239 граммов, пишет Android Authority.

Несмотря на уменьшение габаритов, Google уверяет, что устройство стало в три раза прочнее своего предшественника. Особое внимание уделили шарниру, который теперь лучше защищает внутренний экран от повреждений при падениях. Внешний дисплей защитили новым керамическим стеклом, а заднюю панель изготовили из специального стекловолоконного композита.

Это покрытие практически невозможно разбить,

– прокомментировал представитель Google во время демонстрации прочности задней панели, описывая тест, в котором материал просто обматывался вокруг механизма для излома вместо того, чтобы треснуть.

Интересной особенностью дизайна стала асимметричность половин корпуса. Часть с камерами и магнитным креплением оказалась немного тоньше той, где расположен внешний экран.

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Дисплеи, сияющие на солнце

Google Pixel 11 Pro Fold получил одни из самых ярких экранов на рынке складных устройств. Обе панели – внутренняя 8-дюймовая Super Actua Flex и внешняя 6,5-дюймовая Super Actua – стали на 20% ярче. Пиковая яркость теперь достигает впечатляющих 3 600 нит, что делает использование смартфона комфортным даже под прямыми солнечными лучами.



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото Google

Внутренний экран также получил улучшенную защиту благодаря более толстому слою ультратонкого стекла и использованию двойных слоев ударопрочных пленок. Смартфон сохранил защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

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Аппаратная начинка и камера

Сердцем смартфона стал новый фирменный процессор Tensor G6. Он получил обновленный нейронный модуль, который обрабатывает данные на 50% быстрее, чем предыдущее поколение. Смартфон поставляется с 16 гигабайтами оперативной памяти, что необходимо для стабильной работы сложных моделей искусственного интеллекта.

Хотя емкость аккумулятора уменьшилась до 4 750 миллиампер-часов, Google обещает более 24 часов автономной работы. Это стало возможным благодаря повышению энергоэффективности нового чипа на 20%. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 ватт и беспроводную зарядку Qi 2.2 мощностью до 25 ватт.



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото 9to5Google



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото 9to5Google

Камеры устройства претерпели серьезную программную и аппаратную модернизацию. Основной 48-мегапиксельный широкоугольный сенсор стал на 56% более чувствительным к свету. Система также включает ультраширокоугольный объектив на 10,5 мегапикселей и 10,8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Функция Super Res Zoom теперь позволяет увеличивать изображение до 30 раз.

Искусственный интеллект и новые возможности Android 17

Pixel 11 Pro Fold работает на базе Android 17. Смартфон получил ряд уникальных функций на базе Gemini Intelligence. Одной из самых впечатляющих новинок стала возможность перевода американского языка жестов (ASL) в текст в режиме реального времени. Телефон использует фронтальную камеру, чтобы "видеть" жесты пользователя, и выводит текстовый перевод на внешний экран, чтобы собеседник мог его прочитать.



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото 9to5Google



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото 9to5Google

Для фотографов добавлен режим Magic Capture, который автоматически выбирает лучший момент для снимка, пока вы просто держите камеру, наведенную на сцену. Также появилась функция Live Translate с дубляжом аудио в реальном времени. Пользователи получат семь лет гарантированных обновлений операционной системы и безопасности.



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото 9to5Google

Цвета и цены

Смартфон предлагается в двух цветах: Obsidian (черный) и Olive (оливковый). Цена на Pixel 11 Pro Fold выросла на 100 долларов по сравнению с прошлым годом и составляет:

1 899 долларов за версию на 256 гигабайт;

2 019 долларов за 512 гигабайт;

2 249 долларов за 1 терабайт памяти.

Предзаказы уже открыты, а официальные продажи начнутся 20 августа. Покупатели нового флагмана также получат шесть месяцев бесплатной подписки на Google AI Pro.