Дизайн і неймовірна міцність корпусу

Головним досягненням розробників стало відчутне зменшення габаритів пристрою. Новий Pixel 11 Pro Fold став найтоншим складаним смартфоном компанії на сьогодні – його товщина у складеному стані становить лише 10,1 міліметра. Також інженерам вдалося знизити вагу пристрою на 10% – тепер смартфон важить 239 грамів, пише Android Authority.

Попри зменшення габаритів, Google запевняє, що апарат став утричі міцнішим за свого попередника. Особливу увагу приділили шарніру, який тепер краще захищає внутрішній екран від пошкоджень під час падінь. Зовнішній дисплей захистили новим керамічним склом, а задню панель виготовили зі спеціального скловолоконного композиту.

Це покриття майже неможливо розбити,

– прокоментував представник Google під час демонстрації міцності задньої панелі, описуючи тест, у якому матеріал просто обгортався навколо механізму для ламання замість того, щоб тріснути.

Цікавою особливістю дизайну стала асиметричність половинок корпусу. Частина з камерами та магнітним кріпленням виявилася трохи тоншою за ту, де розташований зовнішній екран.

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Дисплеї, що сяють на сонці

Google Pixel 11 Pro Fold отримав одні з найяскравіших екранів на ринку складних пристроїв. Обидві панелі – внутрішня 8-дюймова Super Actua Flex та зовнішня 6,5-дюймова Super Actua – стали на 20% яскравішими. Пікова яскравість тепер досягає вражаючих 3 600 нітів, що робить використання смартфона комфортним навіть під прямими сонячними променями.



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото Google

Внутрішній екран також отримав покращений захист завдяки товстішому шару ультратонкого скла та використанню подвійних шарів ударостійких плівок. Смартфон зберіг захист від пилу та води за стандартом IP68.

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Апаратна начинка та камера

Серцем смартфона став новий фірмовий процесор Tensor G6. Він отримав оновлений нейронний модуль, який обробляє дані на 50% швидше за попереднє покоління. Смартфон постачається з 16 гігабайтами оперативної пам'яті, що необхідно для стабільної роботи складних моделей штучного інтелекту.

Хоча місткість акумулятора зменшилася до 4 750 міліампер-годин, Google обіцяє понад 24 години автономної роботи. Це стало можливим завдяки підвищенню енергоефективності нового чипа на 20%. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Ватт та бездротову зарядку Qi2,2 потужністю до 25 Ватт.



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото 9to5Google



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото 9to5Google

Камери пристрою зазнали серйозної програмної та апаратної модернізації. Основний 48-мегапіксельний ширококутний сенсор став на 56% чутливішим до світла. Система також включає ультраширококутний об'єктив на 10,5 мегапікселя та 10,8-мегапіксельний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом. Функція Super Res Zoom тепер дозволяє наближати зображення до 30 разів.

Штучний інтелект та нові можливості Android 17

Pixel 11 Pro Fold працює на базі Android 17. Смартфон отримав низку унікальних функцій на базі Gemini Intelligence. Однією з найбільш вражаючих новинок стала можливість перекладу американської мови жестів (ASL) у текст у реальному часі. Телефон використовує фронтальну камеру, щоб "бачити" жести користувача, і виводить текстовий переклад на зовнішній екран, щоб співрозмовник міг його прочитати.



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото 9to5Google



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото 9to5Google

Для фотографів додали режим Magic Capture, який автоматично обирає найкращий момент для знімка, поки ви просто тримаєте камеру наведеною на сцену. Також з'явилася функція Live Translate з дубляжем аудіо в реальному часі. Користувачі отримають сім років гарантованих оновлень операційної системи та безпеки.



Google Pixel 11 Pro Fold / Фото 9to5Google

Кольори та ціни

Смартфон пропонують у двох кольорах: Obsidian (чорний) та Olive (оливковий). Ціна на Pixel 11 Pro Fold зросла на 100 доларів порівняно з минулим роком і становить:

1 899 доларів за версію на 256 гігабайтів;

2 019 доларів за 512 гігабайтів;

2 249 доларів за 1 терабайт пам'яті.

Попередні замовлення вже відкриті, а офіційні продажі розпочнуться 20 серпня. Покупці нового флагмана також отримають шість місяців безкоштовної підписки на Google AI Pro.