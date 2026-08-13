Овальный дизайн и прочный корпус

Разработчики Google отказались от круглой формы, которую использует Apple, и придали своему трекеру вид вытянутой капсулы. Гаджет имеет размеры примерно 4,6 на 2,8 сантиметра и толщину 5,4 миллиметра, пишет Android Authority.

Корпус изготовлен из поликарбоната и металла, что обеспечивает вес около 11,3 грамма. На передней панели расположен логотип "G" и отверстие для динамика, а задняя часть имеет съемную крышку для замены батареи.

Трекер получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67, что позволяет ему выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.



Pixel Tag / Фото Google

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Интересно, что у Pixel Tag нет встроенного отверстия для крепления к ключам или сумкам. Это означает, что пользователям придется покупать дополнительные аксессуары или чехлы, чтобы закрепить устройство на вещах. Несмотря на это, конструкция выглядит надежной.

Технологии точного поиска

Главным преимуществом новинки стала поддержка технологии Ultra Wideband (UWB), которая обеспечивает функцию Precision Finding. Она позволяет найти потерянные ключи или кошелек с исключительной точностью в радиусе до 50 метров.

Вместо того чтобы просто слушать звуковой сигнал, владелец смартфона Pixel будет видеть на экране визуальные подсказки и стрелки, которые приведут его прямо к объекту.

Точное определение местонахождения может предоставлять вам указания по направлению, включая стрелки, указывающие прямо на тег,

– прокомментировал возможности устройства журналист издания Android Authority Шимул Суд, который побывал на презентации и увидел новинку собственными глазами.

Pixel Tag работает через глобальную сеть Android Find Hub. Это позволяет использовать миллиарды Android-устройств по всему миру в качестве анонимных маяков для поиска вещей, находящихся за пределами досягаемости Bluetooth вашего телефона.

Трекер также оснащен акселерометром для уведомлений о движении и динамиком для подачи звуковых сигналов. Поиск можно инициировать не только со смартфона, но и с помощью часов Pixel Watch или наушников Pixel Buds.



Pixel Tag / Фото Android Authority

Автономность и цена

Устройство питается от стандартной батареи типа CR2032, которую пользователь может легко заменить самостоятельно. Google обещает, что одного элемента питания хватит на более чем один год активного использования.

Для подключения к смартфону используется функция Fast Pair: достаточно снять защитную пленку с батарейки и поднести трекер к телефону, чтобы он автоматически появился в системе.



Pixel Tag / Фото Android Authority

Новинка совместима с устройствами под управлением Android 9 и более поздних версий. Официальные продажи Pixel Tag начнутся 11 ноября 2026 года.

Цена за одно устройство составляет 29 долларов, а набор из четырех штук обойдется покупателям в 99 долларов.

Пока что гаджет доступен в одном цвете – светло-сером под названием "Fog".

Несмотря на длительное ожидание, Pixel Tag имеет все шансы стать серьезным конкурентом для AirTag благодаря глубокой интеграции в экосистему Google.