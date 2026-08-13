Овальний дизайн та витривалий корпус

Розробники Google відмовилися від круглої форми, яку використовує Apple, і надали своєму трекеру вигляду витягнутої капсули. Гаджет має розміри приблизно 4,6 на 2,8 сантиметра та товщину 5,4 міліметра, пише Android Authority.

Корпус виготовили з полікарбонату та металу, що забезпечує вагу близько 11,3 грама. На передній панелі розташований логотип "G" та отвір для динаміка, а задня частина має знімну кришку для заміни батареї.

Трекер отримав захист від води та пилу за стандартом IP67, що дозволяє йому витримувати занурення у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин.



Pixel Tag / Фото Google

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Цікаво, що Pixel Tag не має вбудованого отвору для кріплення до ключів чи сумок. Це означає, що користувачам доведеться купувати додаткові аксесуари чи чохли, щоб закріпити пристрій на речах. Попри це, конструкція виглядає надійною.

Технології точного пошуку

Головною перевагою новини стала підтримка технології Ultra Wideband (UWB), яка забезпечує функцію Precision Finding. Вона дозволяє знайти загублені ключі чи гаманець із надзвичайною точністю в радіусі до 50 метрів.

Замість того, щоб просто слухати звуковий сигнал, власник смартфона Pixel бачитиме на екрані візуальні підказки та стрілки, які приведуть його безпосередньо до об’єкта.

Точне визначення місцезнаходження може надавати вам вказівки щодо напрямку, включаючи стрілки, які вказують прямо на тег,

– прокоментував можливості пристрою журналіст видання Android Authority Шимул Суд, який побував на презентації та побачив новинку на власні очі.

Pixel Tag працює через глобальну мережу Android Find Hub. Це дозволяє використовувати мільярди Android-пристроїв по всьому світу як анонімні маяки для пошуку речей, що знаходяться поза межами досяжності Bluetooth вашого телефону.

Трекер також оснастили акселерометром для сповіщень про рух та динаміком для подачі звукових сигналів. Пошук можна ініціювати не лише зі смартфона, а й за допомогою годинника Pixel Watch або навушників Pixel Buds.



Pixel Tag / Фото Android Authority

Автономність і ціна

Пристрій живиться від стандартної батареї типу CR2032, яку користувач може легко замінити самостійно. Google обіцяє, що одного елемента живлення вистачить на понад один рік активного використання.

Для підключення до смартфона використовується функція Fast Pair: достатньо зняти захисну плівку з батареї та піднести трекер до телефона, щоб він автоматично з'явився в системі.



Pixel Tag / Фото Android Authority

Новинка сумісна з пристроями під управлінням Android 9 та новіших версій. Офіційні продажі Pixel Tag розпочнуться 11 листопада 2026 року.

Ціна за один пристрій становить 29 доларів, а комплект із чотирьох штук обійдеться покупцям у 99 доларів.

Наразі гаджет доступний в одному кольорі – світло-сірому під назвою "Fog".

Попри тривале очікування, Pixel Tag має всі шанси стати серйозним конкурентом для AirTag завдяки глибокій інтеграції в екосистему Google.