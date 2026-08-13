Мощность и технологии под куполообразным стеклом

Google представила Pixel Watch 5 – новое поколение умных часов, которые получили значительный прирост производительности и более глубокую интеграцию искусственного интеллекта, пишет издание Android Authority. Внешне устройство сохранило узнаваемый минималистичный дизайн с куполообразным стеклом, однако внутри произошли кардинальные изменения.

Компания предлагает две версии по размеру: 41 и 45 миллиметров. Корпус часов изготовлен из 100-процентно переработанного алюминия, а дисплей Actua 360 защищен специальным стеклом Corning Gorilla Glass 5.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

В основе гаджета лежит обновленный процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated. Вместе с ним работают энергоэффективный сопроцессор Cortex-M55 и увеличенный объем оперативной памяти, который теперь составляет 3 гигабайта. Благодаря такой комбинации интерфейс работает на 20 процентов быстрее, чем в предыдущей модели.

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Также разработчики удвоили объем встроенной памяти до 64 гигабайт, что позволяет хранить значительно больше музыки и приложений прямо на запястье.

Эти обновления делают устройство на 20 процентов быстрее, что заметно при запуске приложений и прокрутке списков,

– прокомментировал главный редактор 9to5Google Абнер Ли, который собственными глазами увидел новинку.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Интеллектуальный помощник на каждый день

Главной особенностью Pixel Watch 5 стала глубокая интеграция искусственного интеллекта Gemini. Функция Proactive Suggestions автоматически выводит полезные подсказки на основе контекста. Например, если вы получили сообщение с вопросом о номере телефона общего знакомого, часы сами найдут контакт и предложат отправить его одним касанием.

Обновленный помощник Gemini теперь поддерживает офлайн-команды: пользователи могут устанавливать таймеры, управлять музыкой или начинать тренировки даже без доступа к интернету или телефону.

Особое внимание разработчики уделили функции At a Glance, расположенной в нижней части циферблата. Она динамически отображает актуальную информацию: статус заказа еды, время до вылета самолета, навигационные подсказки или продолжительность тренировки. Управлять этими уведомлениями можно с помощью жестов одной рукой, например, двойным касанием для раскрытия информации.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Забота о здоровье и безопасности

Новая экосистема Health Guardian объединяет датчики часов и алгоритмы машинного обучения для выявления скрытых угроз здоровью. Теперь Pixel Watch 5 может отслеживать тенденции артериального давления и уровень инсулинорезистентности в течение месяца. Хотя устройство не заменяет медицинское оборудование, оно анализирует пульс, активность и качество сна, чтобы предупредить владельца о возможных рисках развития предиабета или сердечно-сосудистых заболеваний.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Еще одной крайне важной функцией стала Breathing Emergency Detection. С помощью встроенного ИИ часы распознают длительное падение уровня кислорода в крови, что может свидетельствовать об опасности. В таком случае гаджет автоматически свяжется с экстренными службами и передаст координаты пользователя.

Сначала эта функция появится в странах Европы. Несмотря на техническую сложность новых инструментов, разработчики усовершенствовали и базовые функции: точность отслеживания фаз сна выросла на 15 процентов.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Рекордная точность навигации и новые материалы

Для спортсменов и путешественников инженеры подготовили усовершенствованный двухчастотный GPS. Google утверждает, что новая система работает в два раза точнее предыдущих версий и превосходит по показателям Apple Watch Ultra 3 и Garmin Fenix 8 Pro. Это стало возможным благодаря использованию 3D-моделей зданий из Google Maps и коррекции атмосферных искажений сигнала.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Изменения коснулись и физических аксессуаров. Стандартный ремешок Active Band второго поколения изготовлен из нового материала – гидрогенизированного нитрильного каучука (HNBR). Это позволило на 99 процентов сократить использование вредных соединений PFAS, сохранив при этом мягкость и прочность материала.

Для поклонников баскетбола компания подготовила специальную версию Stephen Curry Edition за 579 долларов, которая имеет уникальный ремешок и эксклюзивный циферблат.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Базовая модель Pixel Watch 5 стоит 399 долларов за версию 41 миллиметр и 429 долларов за 45 миллиметров. Продажи новинки начнутся уже 20 августа 2026 года.

Устройство работает без подзарядки от 30 до 40 часов в зависимости от размера, а функция быстрой зарядки позволяет восстановить 50 процентов заряда всего за 15 минут.