Потужність і технології під купольним склом

Google представила Pixel Watch 5 – нове покоління розумних годинників, які отримали значний приріст продуктивності та глибшу інтеграцію штучного інтелекту, пише видання Android Authority. Зовні пристрій зберіг впізнаваний мінімалістичний дизайн із купольним склом, проте всередині відбулися кардинальні зміни.

Компанія пропонує дві версії за розміром: 41 та 45 міліметрів. Корпус годинника виготовили зі 100-відсотково переробленого алюмінію, а дисплей Actua 360 захистили спеціальним склом Corning Gorilla Glass 5.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

В основі гаджета лежить оновлений процесор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated. Разом із ним працюють енергоефективний співпроцесор Cortex-M55 та збільшений обсяг оперативної пам'яті, який тепер становить 3 гігабайти. Завдяки такій комбінації інтерфейс працює на 20 відсотків швидше, ніж у попередній моделі.

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Також розробники подвоїли обсяг вбудованої пам'яті до 64 гігабайтів, що дозволяє зберігати значно більше музики та додатків безпосередньо на зап'ясті.

Ці оновлення роблять пристрій на 20 відсотків швидшим, що помітно під час запуску додатків та прокручування списків,

– прокоментував головний редактор 9to5Google Абнер Лі, який на власні очі побачив новинку.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Інтелектуальний помічник на кожен день

Головною особливістю Pixel Watch 5 стала глибока інтеграція штучного інтелекту Gemini. Функція Proactive Suggestions автоматично виводить корисні підказки на основі контексту. Наприклад, якщо ви отримали повідомлення з питанням про номер телефону спільного знайомого, годинник сам знайде контакт і запропонує надіслати його одним дотиком.

Оновлений помічник Gemini тепер підтримує офлайн-команди: користувачі можуть встановлювати таймери, керувати музикою або починати тренування навіть без доступу до інтернету чи телефону.

Особливу увагу розробники приділили функції At a Glance, яка розташована в нижній частині циферблата. Вона динамічно відображає актуальну інформацію: статус замовлення їжі, час до вильоту літака, навігаційні підказки або тривалість тренування. Керувати цими сповіщеннями можна за допомогою жестів однією рукою, наприклад, подвійним дотиком для розгортання інформації.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Турбота про здоров'я та безпеку

Нова екосистема Health Guardian об'єднує датчики годинника та алгоритми машинного навчання для виявлення прихованих загроз здоров'ю. Тепер Pixel Watch 5 може відстежувати тенденції артеріального тиску та рівень інсулінорезистентності протягом місяця. Хоча пристрій не замінює медичне обладнання, він аналізує пульс, активність та якість сну, щоб попередити власника про можливі ризики розвитку предіабету чи серцево-судинних захворювань.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Ще однією критично важливою функцією стала Breathing Emergency Detection. За допомогою вбудованого ШІ годинник розпізнає тривале падіння рівня кисню в крові, що може свідчити про небезпеку. У такому разі гаджет автоматично зв'яжеться з екстреними службами та передасть координати користувача.

Спочатку ця функція з'явиться в країнах Європи. Попри технічну складність нових інструментів, розробники вдосконалили й базові функції: точність відстеження фаз сну зросла на 15 відсотків.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Рекордна точність навігації та нові матеріали

Для спортсменів та мандрівників інженери підготували вдосконалений двочастотний GPS. Google стверджує, що нова система працює у два рази точніше за попередні версії та перевершує за показниками Apple Watch Ultra 3 і Garmin Fenix 8 Pro. Це стало можливим завдяки використанню 3D-моделей будівель із Google Maps та корекції атмосферних викривлень сигналу.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Зміни торкнулися і фізичних аксесуарів. Стандартний ремінець Active Band другого покоління виготовили з нового матеріалу – гідрогенізованого нітрильного каучуку (HNBR). Це дозволило на 99 відсотків скоротити використання шкідливих сполук PFAS, зберігши при цьому м'якість і міцність матеріалу.

Для фанатів баскетболу компанія підготувала спеціальне видання Stephen Curry Edition за 579 доларів, яке має унікальний ремінець і ексклюзивний циферблат.



Google Pixel Watch 5 / Фото Google

Базова модель Pixel Watch 5 коштує 399 доларів за версію 41 міліметр та 429 доларів за 45 міліметрів. Продажі новинки розпочнуться вже 20 серпня 2026 року.

Пристрій працює без підзарядки від 30 до 40 годин залежно від розміру, а функція швидкої зарядки дозволяє відновити 50 відсотків енергії всього за 15 хвилин.