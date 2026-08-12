Компания Google объявила о создании сразу трех новых подводных кабельных систем – Alisios, Canoa и OlaLuz. Они должны существенно укрепить интернет-соединение между Северной, Центральной и Южной Америкой, а также повысить устойчивость международной инфраструктуры. Об этом пишет Techradar.

Какие страны соединят новые кабели Google?

Особое место в новой схеме занимает Доминиканская Республика. Все три новые системы будут проходить через эту страну, превращая ее в один из важных узлов будущей сети Google в регионе.

Маршруты будут охватывать территории от Флориды на юге США до Панамы и Чили. Таким образом, Google фактически создает дополнительные высокоскоростные магистрали между различными частями американского континента.

Первая система получила название Alisios. Это испанское слово означает пассаты – ветры, которые в свое время помогали мореплавателям двигаться из Европы в Америку. Кабель Alisios должен соединить Доминиканскую Республику, Панаму и Чили. Такой маршрут позволит сформировать дополнительное прямое соединение между Карибским регионом и Южной Америкой.

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Для Google это важно не только с точки зрения увеличения пропускной способности. Новая линия создаст еще один маршрут для передачи данных, что может повысить общую устойчивость сети в случае проблем с другими каналами связи.

Canoa соединит Карибы с Северной Америкой и Европой

Вторая система называется Canoa. Ее название происходит от слова коренного народа тайно, которое означает "каноэ". Этот кабель соединит Доминиканскую Республику с Бермудскими островами. При этом Canoa будет интегрирована с уже существующими подводными кабельными системами Google – Nuvem и Sol.

Благодаря такой конфигурации Google сможет создать дополнительный маршрут, который напрямую свяжет Латинскую Америку и Карибский бассейн с Европой и Северной Америкой.

Это особенно важно для компании, которая активно расширяет собственную глобальную облачную инфраструктуру. Подводные кабели являются одним из ключевых элементов такой системы, поскольку именно по ним проходит значительная часть международного интернет-трафика.

Почему Google нужен кабель OlaLuz?

Третья система получила название OlaLuz. Название образовано из двух испанских слов – "ola", то есть "волна", и "luz" – "свет".

OlaLuz напрямую соединит Доминиканскую Республику с Флоридой. По словам Google, новый кабель "значительно усилит" пропускную способность сети между Карибским регионом и восточным побережьем США.

Таким образом, OlaLuz дополнит другие маршруты и обеспечит еще один канал передачи данных между Карибами и США. Помимо трех новых кабелей, Google также планирует добавить новое ответвление к уже существующей системе Firmina. Оно также будет иметь точку подключения в Доминиканской Республике.

Firmina – это подводная кабельная система Google, обеспечивающая соединение между Северной и Южной Америкой. Новое ответвление должно повысить устойчивость этой системы и обеспечить дополнительный вариант маршрутизации трафика.

Google создает глобальную сеть подводных кабелей

Новые проекты являются частью более широкой стратегии Google по развитию собственной глобальной подводной инфраструктуры. Компания постепенно создает сеть кабелей, которая должна обеспечить большую пропускную способность, надежность и устойчивость ее облачных сервисов.

Особое внимание Google уделяет инициативе Pacific Connect, которая охватывает маршруты через Тихий океан. Этот регион имеет стратегическое значение для международной передачи данных, поскольку соединяет страны Северной Америки с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Американское направление дополняет эту стратегию. Компания стремится не просто прокладывать отдельные кабели между двумя точками, а создавать разветвленную сеть, в которой различные маршруты могут дополнять друг друга.

Google отмечает, что новые инвестиции должны способствовать формированию более "подключенной и открытой глобальной облачной сети", ориентированной на расширение охвата, повышение надежности и устойчивости.

Компания также планирует использовать стратегически расположенные ответвления от основных кабелей. Такой подход уже применяется в рамках Pacific Connect и позволяет партнерам Google расширять сеть в соответствии с будущими потребностями конкретного региона.

В результате Alisios, Canoa и OlaLuz должны стать не тремя изолированными проектами, а частью более масштабной инфраструктурной системы. Вместе с новым ответвлением Firmina они создадут дополнительные маршруты между Северной, Центральной и Южной Америкой и укрепят связь Карибского бассейна с Европой.