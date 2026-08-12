Компанія Google оголосила про створення одразу трьох нових підводних кабельних систем – Alisios, Canoa та OlaLuz. Вони мають істотно посилити інтернет-з'єднання між Північною, Центральною та Південною Америкою, а також збільшити стійкість міжнародної інфраструктури. Про це пише Techradar.

Які країни з'єднають нові кабелі Google?

Особливе місце в новій схемі займає Домініканська Республіка. Усі три нові системи проходитимуть через цю країну, перетворюючи її на один із важливих вузлів майбутньої мережі Google у регіоні.

Маршрути охоплюватимуть території від Флориди на півдні США до Панами та Чилі. Таким чином, Google фактично створює додаткові високошвидкісні магістралі між різними частинами американського континенту.

Перша система отримала назву Alisios. Це іспанське слово означає пасати – вітри, які свого часу допомагали мореплавцям рухатися з Європи до Америки. Кабель Alisios має з'єднати Домініканську Республіку, Панаму та Чилі. Такий маршрут дозволить сформувати додаткове пряме з'єднання між Карибським регіоном і Південною Америкою.

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Для Google це важливо не лише з точки зору збільшення пропускної здатності. Нова лінія створить ще один маршрут для передачі даних, що може підвищити загальну стійкість мережі в разі проблем з іншими каналами зв'язку.

Canoa поєднає Кариби з Північною Америкою та Європою

Друга система називається Canoa. Її назва походить від слова корінного народу тайно, яке означає "каное". Цей кабель з'єднає Домініканську Республіку з Бермудськими островами. Водночас Canoa буде інтегрований із уже наявними підводними кабельними системами Google – Nuvem та Sol.

Завдяки такій конфігурації Google зможе створити додатковий маршрут, який безпосередньо пов'язуватиме Латинську Америку та Карибський басейн з Європою і Північною Америкою.

Це особливо важливо для компанії, яка активно розширює власну глобальну хмарну інфраструктуру. Підводні кабелі є одним із ключових елементів такої системи, оскільки саме ними проходить значна частина міжнародного інтернет-трафіку.

Для чого Google потрібен кабель OlaLuz?

Третя система отримала назву OlaLuz. Назва утворена з двох іспанських слів – "ola", тобто "хвиля", та "luz" – "світло".

OlaLuz напряму з'єднає Домініканську Республіку з Флоридою. За словами Google, новий кабель "значно посилить" мережеву пропускну здатність між Карибським регіоном і східним узбережжям США.

Таким чином, OlaLuz доповнить інші маршрути та забезпечить ще один канал передачі даних між Карибами та США. Окрім трьох нових кабелів, Google також планує додати нове відгалуження до вже існуючої системи Firmina. Воно також матиме точку підключення в Домініканській Республіці.

Firmina – це підводна кабельна система Google, яка забезпечує з'єднання між Північною та Південною Америкою. Нове відгалуження має підвищити стійкість цієї системи та забезпечити додатковий варіант маршрутизації трафіку.

Google створює глобальну мережу підводних кабелів

Нові проєкти є частиною ширшої стратегії Google щодо розвитку власної глобальної підводної інфраструктури. Компанія поступово створює мережу кабелів, яка має забезпечувати більшу пропускну здатність, надійність і стійкість її хмарних сервісів.

Особливу увагу Google приділяє ініціативі Pacific Connect, яка охоплює маршрути через Тихий океан. Цей регіон має стратегічне значення для міжнародної передачі даних, оскільки з'єднує країни Північної Америки з Азійсько-Тихоокеанським регіоном.

Американський напрямок доповнює цю стратегію. Компанія прагне не просто прокладати окремі кабелі між двома точками, а створювати розгалужену мережу, де різні маршрути можуть доповнювати один одного.

Google зазначає, що нові інвестиції мають сприяти формуванню більш "підключеної та відкритої глобальної хмарної мережі", орієнтованої на збільшення охоплення, надійності та стійкості.

Компанія також планує використовувати стратегічно розташовані відгалуження від основних кабелів. Такий підхід уже застосовується в межах Pacific Connect і дозволяє партнерам Google розширювати мережу відповідно до майбутніх потреб конкретного регіону.

У результаті Alisios, Canoa та OlaLuz мають стати не трьома ізольованими проєктами, а частиною масштабнішої інфраструктурної системи. Разом із новим відгалуженням Firmina вони створять додаткові маршрути між Північною, Центральною та Південною Америкою і посилять зв'язок Карибського басейну з Європою.