Warner Bros. Discovery объявила о начале тестирования новой функции HBO Max Shorts. Это будет вертикальная лента коротких видеороликов, которая поможет пользователям находить новые фильмы и сериалы для просмотра. Пока что нововведение доступно лишь ограниченному числу владельцев iPhone в США. Об этом пишет 9to5mac.

Смотрите также: Владелец TikTok вкладывает 20 миллиардов долларов в ИИ: что из этого получится

Зачем HBO Max запускает вертикальную ленту видео?

По замыслу компании, сервис будет показывать самые яркие и эмоциональные сцены из библиотеки HBO Max. Пользователи смогут пролистывать ролики в вертикальном формате, как это уже реализовано в TikTok, Instagram Reels или YouTube Shorts.

Одной из главных особенностей HBO Max Shorts стало использование собственного инструмента на основе искусственного интеллекта.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В Warner Bros. Discovery пояснили, что система анализирует тысячи часов контента с помощью алгоритмов машинного обучения. Почему для этого используются метаданные отдельных сцен, инструмент определяет самые эффектные или интересные моменты, которые могут заинтересовать зрителей. Впрочем, компания подчеркивает, что окончательный выбор остается за редакторами.

"Клипы для этой функции создаются с помощью собственного инструмента на базе искусственного интеллекта, который помогает редакторам находить и адаптировать контент к вертикальному формату. После того как система предложит фрагменты, редакторы HBO Max определяют, какие из них лучше всего передают истории, которые нравятся зрителям", – пояснили в Warner Bros. Discovery.

После утверждения все ролики дополнительно оптимизируются для вертикального воспроизведения, чтобы обеспечить плавное воспроизведение в новом интерфейсе.

Подборка будет учитывать историю просмотров

Компания также сообщила, что лента будет формироваться индивидуально для каждого пользователя. Алгоритмы будут учитывать историю просмотров и предпочтения, чтобы показывать наиболее релевантные отрывки.

Если какой-то фрагмент заинтересует зрителя, он сможет сразу перейти к просмотру полной версии фильма или сериала. Кроме того, контент можно будет быстро добавить в список "Мой список" непосредственно из ленты коротких видео.

Пока только iPhone, но планы гораздо шире

В настоящее время HBO Max Shorts проходит ограниченное тестирование среди пользователей iPhone в США. В то же время Warner Bros. Discovery уже заявила, что в будущем планирует распространить эту функцию на другие устройства и рынки.

Таким образом, HBO Max присоединяется к тенденции, когда стриминговые платформы используют короткие вертикальные ролики не только для продвижения контента, но и как отдельный способ помочь пользователям быстрее находить новые фильмы и сериалы.